Israel a anunţat că a lansat astăzi un nou atac asupra sistemelor balistice şi de apărare iraniene

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 10:05

Israel a anunţat că a lansat astăzi un nou val de atacuri asupra Iranului. Armata israeliană a transmis că atacurile vizează sisteme de rachete balistice şi de apărare iraniană.

Corpul Gărzilor Revoluţionare din Iran a transmis printr-un comunicat că forţele armate ale ţării vor lansa cea mai mare operaţiune defensivă din istorie.

De altfel, încă de dimineață au fost activate sirenele de avertizare în Israel, la scurtă vreme după ce Iranul a admis moartea liderului său suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Karam Mawassi este cetățean arabo-israelian, absolvent al Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași. În momentul în care au izbucnit operațiunile militare, el se afla pe drumul dintre Ierusalim și Baqa al-Gharbiyya, unde a găsit refugiu în mai multe adăposturi publice, după cum a precizat pentru Radio România Iași.

Karam Mawassi: Aici situația este foarte grea. Am petrecut mult timp în adăposturi. Toată țara este în stare de urgență, iar străzile de aici sunt goale. Acum situația este încă la fel, dar frecvența alarmelor a scăzut puțin.

(Rador/ FOTO imagine AI)