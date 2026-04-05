Iran a respins ultimatumul preşedintelui Trump privind convenirea unui acord sau pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 aprilie 2026, 09:00

Anterior, într-un mesaj postat pe reţelele de socializare, dl Trump a ameninţat că „iadul se va aşterne peste Iran” dacă nu vor conveni un acord în 48 de ore.

Corespondentul BBC transmite că postarea preşedintelui Trump face referire la ultimatumul de zece zile dat Iranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz până luni, 6 aprilie, altfel va avea de înfruntat atacuri americane asupra infrastructurii sale energetice, cum ar fi centralele electrice.

Termenul limită dat de Trump s-a modificat de mai multe ori, iar acest lucru s-a întâmplat pe fondul anunţului că discuţiile cu Iran decurg foarte bine şi sunt productive, dar acestea sunt discuţii negate de Iran.

Preşedintele Trump spune că nu se aşteaptă ca recentele incidente – doborârea avionului F-15 şi căutarea pilotului dat dispărut – să afecteze negocierile purtate cu Iran. (Rador/ FOTO ro.wikipedia.org)