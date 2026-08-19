Investițiile în stocarea de energie electrică vor putea beneficia de sprijin financiar

Publicat de Andreea Drilea, 19 august 2026, 05:46

Firmele care vor investi în noi instalaţii de stocare a energiei electrice pot obţine finanţare printr-un program cu un buget total de 150 de milioane de euro, alocat prin Fondul pentru Modernizare.

Premierul interimar Ilie Bolojan anunţă că schema urmăreşte realizarea unei capacităţi de cel puţin 2.174 de megawaţi oră.

Sunt eligibile orice companii care activează în domeniul energiei. Proiectele vor fi selectate prin licitaţie, iar cererile pot fi depuse online între 1 septembrie şi 30 octombrie.

Şi prosumatorii – persoane fizice vor beneficia de un program pentru baterii de stocare aferente sistemelor fotovoltaice, cu un buget de 400 de milioane de lei.

Ghidul de finanţare este în consultare publică şi va fi derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

Programul va susţine achiziţia unor sisteme cu o capacitate minimă de 12 kilowaţi/h.

Sprijinul financiar poate ajunge la 15.000 lei, cu TVA inclus, fără a depăşi însă 75% din cheltuielile eligibile.

La rândul său, beneficiarul trebuie să asigure cel puţin un sfert din valoarea investiţiei.

Programul se adresează tuturor prosumatorilor, indiferent dacă panourile au fost finanţate cu bani de la stat sau din fonduri proprii.

În perioada de consultare publică, Ministerul Mediului şi Agenţia Fondului de Mediu vor organiza dezbateri cu prosumatorii, instalatorii, organizaţiile profesionale şi ceilalţi beneficiari direct interesaţi.

Toate observaţiile şi propunerile primite vor fi analizate înainte de aprobarea formei finale a ghidului de finanţare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro