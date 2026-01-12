Investigație PressOne: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat de plagiat în teza de doctorat

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 12 ianuarie 2026, 09:21

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat, potivit unei investigații realizate de jurnalista Emilia Șercan pentru PressOne.
Teza este în domeniul Dreptului și a fost susținută în anul 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova.
Conform anchetei, conținutul plagiat provine din trei lucrări, iar unele pasaje ar fi fost copiate integral, pe porțiuni consecutive de până la 25 de pagini.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, respinge acuzațiile și consideră că nu a plagiat. El a declarat că teza a fost elaborată „în conformitate cu normele timpului” și sub coordonarea unui reputat profesor universitar. (Radio Iași/ FOTO AI)
