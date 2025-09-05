Începutul de an şcolar este motiv de stres pentru cei mai mulţi părinţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 septembrie 2025, 19:24

Începutul de an şcolar este motiv de stres pentru cei mai mulţi părinţi, arată un studiu realizat de Reveal Marketing Research.

Una dintre principalele îngrijorări o reprezintă cheltuielile obişnuite la începerea cursurilor.

În acest an, prima zi de şcoală vine şi cu proteste ale angajaţilor din educaţie în Piaţa Victoriei din capitală, dar şi în multe unităţi de învăţământ, unde nu se vor mai organiza tradiţionalele festivităţi.

Profesorii nemulţumiţi de măsurile de austeritate spun că vor boicota ceremoniile de deschidere a anului de învăţământ, dar că elevii vor fi primiţi în clase chiar dacă nu se vor desfăşura activităţi. Pentru majoritatea părinţilor, începerea şcolii aduce mai mult stres decât bucurie. Potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, şase din zece sunt în această situaţie, iar nivelul de încordare creşte pe măsură ce veniturile scad. Peste jumătate dintre părinţi spun că în mare şi foarte mare măsură cheltuielile de început de an şcolar reprezintă o parte semnificativă din venitul lunar şi au dus la amânarea altor cheltuieli. Deşi pentru cei mai mulţi bugetul este cel puţin la nivelul anului trecut, creşterea nu reflectă neapărat un consum mai ridicat, ci mai degrabă ajustarea necesară pentru acoperirea inflaţiei. Astfel, jumătate dintre părinţi preferă să rămână prudenţi şi să achiziţioneze doar produsele strict necesare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)