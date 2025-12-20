Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a micşorat cu 3%

În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a micşorat cu 3%

În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a micşorat cu 3%

Publicat de Andreea Drilea, 20 decembrie 2025, 09:54

În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a micşorat cu 3%, în timp ce în cazul motorinei preţul mediu a scăzut cu aproape 6%.

În Iași, un litru de benzină standard se vinde cu preţuri între 7,22 lei şi 7,33 lei, în timp ce motorina standard se comercializează cu preţuri între 7,45 lei şi 7,55 lei pe litru.

În pofida scăderii semnificative a preţului la ţiţei, este de aşteptat ca preţurile la pompă să nu urmeze aceeaşi traiectorie, întrucâât începutul anului viitor va aduce o nouă majorare a accidezor.

Măsura, anunţată de Ministerul de Finanţe, va determina o scumpire de 30-40 bani pe litru chiar de la 1 ianuarie, potrivit analiştilor.

De la începutul acestui an, preţul barilului de petrol Brent extras din Marea Nordului a înregistrat o scădere de 20%, în principal datorită creşterii producţiei de petrol în Statele Unite şi în rândul ţărilor Organizaţiei Exportatoare de Petrol – OPEC.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din PNRR, în valoare totală de 2,62 de miliarde de euro
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 09:43

România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din PNRR, în valoare totală de 2,62 de miliarde de euro

România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în valoare totală de 2,62 de miliarde de...

România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din PNRR, în valoare totală de 2,62 de miliarde de euro
Suceava: O femeie a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu maşina
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 09:38

Suceava: O femeie a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu maşina

O femeie a fost rănită după ce maşina pe care o conducea s-a răsturnat, sâmbătă dimineaţă, în afara părţii carosabile, informează...

Suceava: O femeie a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu maşina
Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei,din iulie 2026 (proiect)
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 08:53

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei,din iulie 2026 (proiect)

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, din iulie 2026, potrivit proiectului de...

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei,din iulie 2026 (proiect)
Patriarhia: Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluţiei din decembrie 1989
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 08:38

Patriarhia: Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluţiei din decembrie 1989

Mai multe slujbe de pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru demnitatea, libertatea şi credinţa poporului român vor fi oficiate în zilele...

Patriarhia: Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluţiei din decembrie 1989
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 06:01

90.000 de lucrători străini vor fi admişi în 2026 pe piaţa forţei de muncă din România

90.000 de lucrători străini vor fi admişi în 2026 pe piaţa forţei de muncă din România, conform unui proiect publicat de Ministerul Muncii....

90.000 de lucrători străini vor fi admişi în 2026 pe piaţa forţei de muncă din România
Prim plan vineri, 19 decembrie 2025, 19:25

Autostrada A7 – un proiect strategic devenit realitate pentru județul Vrancea

Astăzi a avut loc o vizită de lucru pe Autostrada A7, la care au participat președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, președintele...

Autostrada A7 – un proiect strategic devenit realitate pentru județul Vrancea
Prim plan vineri, 19 decembrie 2025, 16:34

Botoşani: Anchetă la Spitalul judeţean după ce au fost cumpărate paturi mai mari decât uşile saloanelor

UPDATE – Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani a dispus efectuarea unei anchete administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă...

Botoşani: Anchetă la Spitalul judeţean după ce au fost cumpărate paturi mai mari decât uşile saloanelor
Prim plan vineri, 19 decembrie 2025, 13:18

(AUDIO) Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași a reluat, începând de astăzi, internările

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a reluat, începând de astăzi, internările. Anunțul a fost făcut de managerul interimar al...

(AUDIO) Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași a reluat, începând de astăzi, internările