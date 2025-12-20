În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a micşorat cu 3%

Publicat de Andreea Drilea, 20 decembrie 2025, 09:54

În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a micşorat cu 3%, în timp ce în cazul motorinei preţul mediu a scăzut cu aproape 6%.

În Iași, un litru de benzină standard se vinde cu preţuri între 7,22 lei şi 7,33 lei, în timp ce motorina standard se comercializează cu preţuri între 7,45 lei şi 7,55 lei pe litru.

În pofida scăderii semnificative a preţului la ţiţei, este de aşteptat ca preţurile la pompă să nu urmeze aceeaşi traiectorie, întrucâât începutul anului viitor va aduce o nouă majorare a accidezor.

Măsura, anunţată de Ministerul de Finanţe, va determina o scumpire de 30-40 bani pe litru chiar de la 1 ianuarie, potrivit analiştilor.

De la începutul acestui an, preţul barilului de petrol Brent extras din Marea Nordului a înregistrat o scădere de 20%, în principal datorită creşterii producţiei de petrol în Statele Unite şi în rândul ţărilor Organizaţiei Exportatoare de Petrol – OPEC.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro