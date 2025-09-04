Ascultă Radio România Iași Live
În toată Italia, traficul feroviar va fi întrerupt din cauza unei greve de 24 de ore

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 18:53

În toată Italia, traficul feroviar va fi întrerupt din cauza unei greve de 24 de ore, care va începe în această seară la ora locală 21:00. Una dintre consecinţe este creşterea fulminantă a preţului biletelor la zborurile interne.

Într-o perioadă în care italienii revin din concediu, transportul feroviar din întreaga peninsulă se va opri pentru 24 de ore, începând din această seară de la ora locală 21:00. Totuşi, acele trenuri care se află deja în circulaţie la momentul începerii grevei vor ajunge la destinaţia finală, dacă aceasta poate fi atinsă în termen de 60 de minute de la începerea acţiunii sindicale. După această perioadă, trenurile pot opri în gări înainte de destinaţia finală şi, prin urmare, călătorii vor fi nevoiţi să coboare în alte localităţi decât în cele spre care se deplasează. Şi trenurile care merg spre aeroporturi vor staţiona, turiştii fiind nevoiţi să apeleze la autocare sau la taxi. Din cauza grevei feroviare, preţurile biletelor de avion interne cresc brusc până la punctul în care, pe unele rute, un zbor poate costa mai mult decât dublul preţului comparativ cu săptămâna viitoare, constată într-o notă Asociaţia Consumatorilor Codacons, şi s-a observat o creştere de peste 90%. De exemplu, pentru a zbura de la Torino la Napoli, mâine, un călător are nevoie de 154 de euro, cu 97,4% mai mult decât preţul minim perceput vinerea viitoare – 78 de euro. (Rador/ Elena Postelnicu/ FOTO radioiasi.ro)

