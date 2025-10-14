În Belgia, transportul public şi aerian este afectat de o grevă naţională
Sindicatele protestează faţă de reformele Guvernului Federal, care vor afecta pensiile, condiţiile de muncă şi salariile.
Românii care călătoresc în Belgia, pot apela în caz de urgenţă la serviciile ambasadei şi consulatului din această ţară. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)