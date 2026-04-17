Ilie Bolojan: O eventuală criză politică ar afecta capacitatea României de a gestiona probleme economice majore

Premierul a criticat la RRA atacurile publice venite din partea partenerilor de guvernare, pe care le consideră o încălcare a protocolului politic și o sursă de instabilitate.

Publicat de letitia, 17 aprilie 2026, 15:09

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o ediție specială la Radio România Actualități, că România se află la începutul unei crize politice, în contextul tensiunilor tot mai accentuate dintre Guvern și Partidul Social Democrat.

Declarațiile vin după ce secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat că partidul ar putea retrage sprijinul politic pentru actualul Executiv. Potrivit acestuia, dacă premierul nu demisionează, miniștrii PSD sunt pregătiți să își depună mandatele pentru a forța schimbarea șefului Guvernului.

Decizia PSD pare deja conturată

Premierul a sugerat că decizia PSD pare deja conturată: Dacă ne-am lua după declarațiile care au fost făcute până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate și că luni, Partidul Social Democrat va vota într-o manieră sau alta că nu va mai colabora cu premierul Bolojan.

Ilie Bolojan a criticat atacurile publice venite din partea partenerilor de guvernare, pe care le consideră o încălcare a protocolului politic și o sursă de instabilitate. Mașinăria guvernamentală, când vede că este instabilitate, nu se mai mobilizează, nu mai lucrează corespunzător și toată lumea se gândește cine vine, cine pleacă, cine va rămâne, dacă mai rămân pe post și așa mai departe și evident, suntem, pe fondul acestor declarații, în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie, asta este cât se poate de cert, a explicat Bolojan.

O eventuală criză politică ar afecta capacitatea României de a gestiona probleme economice majore

Acesta a avertizat că o eventuală criză politică ar afecta capacitatea României de a gestiona probleme economice majore, precum reducerea deficitului bugetar și atragerea fondurilor europene. Premierul a subliniat că până la finalul lunii august România trebuie să absoarbă aproximativ 8 miliarde de euro, iar instabilitatea ar putea pune în pericol aceste obiective.

România nu are nevoie de o astfel de criză, a punctat șeful Executivului, menționând că riscurile sunt cunoscute și au fost discutate inclusiv cu liderii PSD, atât în cadru oficial, cât și informal.

(Radio România Actualități/FOTO: romania-actualitati.ro)

