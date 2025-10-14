Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Iașul își celebrează personalitățile la „Seara Valorilor”

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 octombrie 2025, 13:00 / actualizat: 14 octombrie 2025, 17:22

Astăzi, de la ora 17.00, Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași va găzdui o nouă ediție a Serii Valorilor, moment tradițional al Sărbătorilor Iașului dedicat omagierii personalităților locale și naționale. Ca și în anii trecuți, în cadrul Serii Valorilor primarul Mihai Chirica le va înmâna acestora mai multe categorii de premii.

„În cadrul celei de-a XXXIV-a ediții a Sărbătorilor Iașului Primăria Municipiului Iași are onoarea de a organiza din nou evenimentul de gală intitulat «Seara Valorilor».

Evenimentul are loc acum într-un context special, care pune în lumină valențele și atuurile fundamentale ale orașului nostru: Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva ne înfățișează ca o veritabilă Capitală a Spiritualității, peste două săptămâni vom aniversa 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, ceea ce ne reamintește că suntem Oraș Regal, Palatul Culturii, de la inaugurarea căruia aniversăm 100 de ani, contribuie semnificativ la statutul de Capitală Cuturală, iar ultimele statistici demonstrează că Iașul este și un oraș de top la nivel european.

Toate acestea se datorează întregii comunități și faptului că Iașul nu duce și nu a dus niciodată lipsă de valori. De fapt, de aici, din Iași, au plecat să cucerească lumea și să o schimbe în bine mii și mii de oameni mari.

«Seara Valorilor» este atât memorie, cât și omagiu adus acestor personalități care fac din Iași orașul de care suntem mândri cu toții!”, a transmis primarul Mihai Chirica.

Evenimentul va fi transmis live de TVR Iași și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluiIasi și canalul YouTube: https://www.youtube.com/@PrimariaMunicipiuluiIasi ale Primăriei Municipiului Iași.

Lista premiilor oferite în cadrul acestei ediții a Serii Valorilor:

1. Premiul pentru excelență în educație

2. Premiul pentru excelență în cultură

3. Premiul pentru excelență în afaceri

4. Premiul Pogor (acordat de Academia Română – Filiala Iași)

5. Premiul „Vanda Condurache” pentru jurnalism (acordat de prof. univ. dr. Daniel Condurache)

6. Premiul pentru excelență în sport

7. Premiul de excelență pentru societatea civilă

8. Diaspora și media ieșeană

9. Cetățeni de Onoare

(Comunicat Primăria Iași/ FOTO Primăria Iași)

