Premieră la Iași: Centru de Mentorat în Inteligență Artificială pentru profesori
30 martie 2026, 17:41


Iașiul găzduiește, de astăzi, primul centru de mentorat și tehnologii avansate din țară, menit să îi familiarizeze pe profesori cu Inteligența Artificială.

Proiectul își propune să transforme modul în care tehnologia este integrată la clasă.

Inițiativa aparține Casei Corpului Didactic Iași și se bazează pe trei piloni esențiali: asimilarea inovației, crearea unui sistem pedagogic modern și un mentorat de înaltă calitate.

Directorul instituției, Genoveva Farcaș, a subliniat că centrul este deja dotat cu o tablă interactivă de ultimă generație și 25 de laptopuri destinate cursanților.

Programul nu se adresează doar dascălilor, ci și managerilor școlari sau administratorilor de rețea.

Insert G Farcaș – 58 sec

Partenerii tehnologici de la Quartz Matrix vor ghida cadrele didactice în utilizarea echipamentelor smart și, mai ales, în folosirea AI-ului pentru simplificarea sarcinilor administrative, cum ar fi întocmirea planurilor de lecție.

Directorul de strategii al firmei, Bogdan Suhar:

Deși tehnologia avansează rapid, reprezentanții proiectului dau asigurări că  Inteligența Artificială nu va înlocui profesorii, ci le va deveni un aliat strategic.

Centrul de la Iași rămâne, în acest moment, un model unic la nivel national, a precizat directorul general al firmei partenere, Mihai Suhar:

A consemnat Constantin Mihai.

(SURSA/ FOTO Constantin Mihai)

