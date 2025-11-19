Iaşi: Reţea transfrontalieră destructurată într-o acţiune comună România-Italia

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2025, 10:40

19 persoane au fost reţinute şi alte două s-au ales cu măsura controlului judiciar, în urma unei acţiuni comune desfăşurate de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Roma – Direcţia Regională Antimafia.

Potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri, în cadrul acţiunii au fost puse în aplicare 25 de mandate de percheziţie domiciliară pe teritoriile României şi Italiei.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că o grupare de criminalitate organizată, cu o structură ierarhică de tip piramidal, constituită din peste 30 de cetăţeni români, membri ai patru familii, ar fi acţionat preponderent pe teritoriul Italiei, în scopul obţinerii de importante beneficii materiale din exploatarea sexuală ‘la stradă’ a mai multor persoane vătămate.

‘Cercetările au arătat că primul nivel al grupului infracţional ar fi fost format din membri ‘în vârstă’, care ar fi deţinut autoritatea în cadrul fiecărei familii implicate. Aceştia ar fi constituit factorul decizional al reţelei, având rolul de a coordona atât operaţiunile financiare, cât şi aspectele logistice, din poziţia de lideri, gestionând sumele de bani provenite din exploatarea victimelor’, se menţionează în comunicatul de presă.

Conform sursei citate, pentru a ascunde originea ilicită a acestora, sumele trimise din Italia ar fi fost transformate în proprietăţi imobiliare, autoturisme de lux, bijuterii din aur şi alte active costisitoare, menite să ofere o aparenţă de prosperitate legală.

În paralel, se arată în comunicatul de presă, liderii ar fi exercitat un control strict asupra activităţilor infracţionale desfăşurate de ceilalţi membri, supervizând transportul victimelor din România în Italia, cât şi metodele de exploatare ale acestora.

Aceeaşi sursă menţionează că al doilea palier al reţelei, cel de execuţie, constituit din rude de grad I ale liderilor, ar fi avut rolul de a identifica şi racola victime şi, ulterior, de a le controla activitatea desfăşurată în zonele cunoscute pentru prostituţia stradală, precum Via Palmiro Togliatti şi Via Prenestina. Membrii situaţi pe acest palier ar fi controlat colectiv porţiunile de stradă, acţionând împreună, indiferent de familia de provenienţă.

‘Folosind metoda loverboy, prezentându-se drept parteneri de încredere sau protectori şi profitând de vulnerabilităţile de ordin socio-familial şi financiar ale victimelor, le-ar fi creat acestora o dependenţă emoţională profundă. Pentru a le atrage, membrii grupării ar fi afişat un stil de viaţă opulent şi le-ar fi convins să contribuie financiar la bunăstarea comună, determinându-le să accepte prostituţia ca pe un sacrificiu necesar’, este explicat în comunicatul de presă.

Din acelaşi document reiese că al treilea palier ar fi fost constituit din intermediari, care ar fi recepţionat sumele de bani obţinute din exploatarea sexuală a victimelor, având rolul de a disimula provenienţa sumelor de bani obţinute ilicit din exploatarea sexuală a tinerelor.

‘Actele de urmărire penală au relevat că, până în prezent, persoanele cercetate ar fi obţinut din activitatea infracţională aproximativ 1,7 milioane de euro’, se menţionează în comunicatul de presă.

Din investigaţiile efectuate în cadrul echipei comune de anchetă, constituită sub egida EUROJUST şi cu suportul EUROPOL, a rezultat că gruparea de criminalitate organizată ar fi recrutat, transportat, adăpostit şi exploatat peste 30 de persoane vătămate, o parte dintre acestea fiind sub controlul persoanelor cercetate până la data de 18 noiembrie.

‘În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriile celor două state, au fost descoperite şi ridicate opt autoturisme de lux, sume de bani în lei, euro, USD, lire sterline şi coroane norvegiene, carduri bancare, trei pistoale neletale supuse autorizării şi deţinute ilegal, peste 100 de cartuşe, unităţi de stocare a datelor, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă’, se precizează în documentul de presă.

Aceeaşi sursă mai menţionează că pe 18 şi 19 noiembrie, procurorii DIICOT Iaşi au dispus reţinerea a 19 persoane şi măsura controlului judiciar faţă de alte două persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor.

‘Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi cu propunere de arestare preventivă a celor 19 persoane reţinute. La acţiunea din România au participat şi poliţişti ai Departamentului de Investigaţii Criminale din Roma (Squadra Mobile Roma şi Servizio Centrale Operativo). Activităţile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi. Ancheta a fost susţinută de reţeaua @ON, finanţată de Comisia UE şi coordonată de Direcţia Italiană de Investigaţii Antimafie (DIA)’, transmit anchetatorii, prin intermediul comunicatului de presă. AGERPRES