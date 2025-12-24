Iași: Microbuz care efectua curse internaţionale, implicat într-un accident la Stroeşti; două persoane – la spital

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 24 decembrie 2025, 09:52

Două persoane au ajuns la spital, în urma unui accident produs miercuri dimineaţa în localitatea Stroeşti, fiind implicat un microbuz care efectua curse internaţionale.

Potrivit ISU Iaşi, un microbuz cu şapte persoane, care efectua curse internaţionale, a ieşit în decor în localitatea Stroeşti, comuna Todireşti.

Trei persoane au fost evaluate medical, două fiind transportate la CPU Paşcani.

Celelalte persoane au refuzat evaluarea medicală şi transportul la unităţi spitaliceşti. (Agerpres/ FOTO ISU BC/ imagine ilustrativă)

