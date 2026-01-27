Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Iaşi: Bărbat reţinut pentru omor, după ce şi-ar fi ucis concubina

Iaşi: Bărbat reţinut pentru omor, după ce şi-ar fi ucis concubina

Iaşi: Bărbat reţinut pentru omor, după ce şi-ar fi ucis concubina

Publicat de Andreea Drilea, 27 ianuarie 2026, 10:49

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au emis o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele unui bărbat în vârstă de 45 de ani, din comuna Scobinţi, care şi-a ucis concubina.

Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă şi urmează să fie prezentat Tribunalului Iaşi cu propuneri legale.

Măsura a fost dispusă după ce, în seara zilei de 26 ianuarie, în jurul orei 18:45, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Hârlău au fost sesizaţi cu privire la faptul că bărbatul şi-ar fi agresat fizic concubina, fapta având ca urmare decesul acesteia.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat trupul neînsufleţit al unei femei în vârstă de 35 de ani. Ulterior, o echipă din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi, împreună cu un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, a efectuat cercetări la faţa locului.

În urma activităţilor desfăşurate, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat de poliţişti şi condus la audieri.

‘Din verificările efectuate a rezultat că pe 7 august 2025, instanţa de judecată a emis un ordin de protecţie în favoarea femeii, ordin care a fost revocat la data de 24 septembrie 2025. La nivelul secţiei fusese întocmită o mapă de stare conflictuală, însă, de la revocarea ordinului de protecţie, nu au mai fost înregistrate sesizări privind conflicte între cei doi concubini. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de omor, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta şi luarea măsurilor legale care se impun’, se menţionează în comunicatul de presă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
(AUDIO) Episcopia de Iași, acuzată că nu a sesizat autoritățile într-un caz de abuz asupra unei minore
Prim plan luni, 26 ianuarie 2026, 12:11

(AUDIO) Episcopia de Iași, acuzată că nu a sesizat autoritățile într-un caz de abuz asupra unei minore

UPDATE ora 15:30 Episcopia Romano-Catolică de Iași a transmis o declarație oficială privind situația preotului Augustin Benchea. Documentul,...

(AUDIO) Episcopia de Iași, acuzată că nu a sesizat autoritățile într-un caz de abuz asupra unei minore
Cod portocaliu de viituri pe râuri din şapte judeţe; Cod galben pe cursuri de apă din 24 de judeţe
Prim plan luni, 26 ianuarie 2026, 12:09

Cod portocaliu de viituri pe râuri din şapte judeţe; Cod galben pe cursuri de apă din 24 de judeţe

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de viituri, valabilă până marţi...

Cod portocaliu de viituri pe râuri din şapte judeţe; Cod galben pe cursuri de apă din 24 de judeţe
METEO: Precipitații importante cantitativ, strat de zăpadă și viscol la peste 1700 m
Prim plan luni, 26 ianuarie 2026, 10:20

METEO: Precipitații importante cantitativ, strat de zăpadă și viscol la peste 1700 m

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 26-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 26...

METEO: Precipitații importante cantitativ, strat de zăpadă și viscol la peste 1700 m
(AUDIO) Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași, singura instituție de învățământ publică din județ care s-a înscris în Programul Național de pilotare a planurilor-cadru alternative pentru liceu, inițiat de Ministerul Educației
Prim plan luni, 26 ianuarie 2026, 09:35

(AUDIO) Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași, singura instituție de învățământ publică din județ care s-a înscris în Programul Național de pilotare a planurilor-cadru alternative pentru liceu, inițiat de Ministerul Educației

Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași este singura instituție de învățământ publică din județ, precum și una dintre cele două din...

(AUDIO) Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași, singura instituție de învățământ publică din județ care s-a înscris în Programul Național de pilotare a planurilor-cadru alternative pentru liceu, inițiat de Ministerul Educației
Prim plan luni, 26 ianuarie 2026, 06:32

Guvernul urmează să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei

Guvernul ar urma să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei asupra căruia vrea să-şi asume răspunderea...

Guvernul urmează să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei
Prim plan duminică, 25 ianuarie 2026, 10:25

METEO: Precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în mai multe zone din țară

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 25-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 25 ianuarie,...

METEO: Precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în mai multe zone din țară
Prim plan duminică, 25 ianuarie 2026, 08:47

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026, chiar şi în cazul unor crize internaţionale, fiind estimate creşteri nesemnificative de...

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)
Prim plan duminică, 25 ianuarie 2026, 08:41

În România vremea se încălzeşte uşor

Vremea se încălzeşte uşor, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. De mâine, valorile termice se vor situa peste cele normale...

În România vremea se încălzeşte uşor