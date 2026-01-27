Iaşi: Bărbat reţinut pentru omor, după ce şi-ar fi ucis concubina

Publicat de Andreea Drilea, 27 ianuarie 2026, 10:49

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au emis o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele unui bărbat în vârstă de 45 de ani, din comuna Scobinţi, care şi-a ucis concubina.

Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă şi urmează să fie prezentat Tribunalului Iaşi cu propuneri legale.

Măsura a fost dispusă după ce, în seara zilei de 26 ianuarie, în jurul orei 18:45, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Hârlău au fost sesizaţi cu privire la faptul că bărbatul şi-ar fi agresat fizic concubina, fapta având ca urmare decesul acesteia.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat trupul neînsufleţit al unei femei în vârstă de 35 de ani. Ulterior, o echipă din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi, împreună cu un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, a efectuat cercetări la faţa locului.

În urma activităţilor desfăşurate, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat de poliţişti şi condus la audieri.

‘Din verificările efectuate a rezultat că pe 7 august 2025, instanţa de judecată a emis un ordin de protecţie în favoarea femeii, ordin care a fost revocat la data de 24 septembrie 2025. La nivelul secţiei fusese întocmită o mapă de stare conflictuală, însă, de la revocarea ordinului de protecţie, nu au mai fost înregistrate sesizări privind conflicte între cei doi concubini. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de omor, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta şi luarea măsurilor legale care se impun’, se menţionează în comunicatul de presă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro