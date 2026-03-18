Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Iaşi: Arestat pentru trafic de droguri de mare risc

Iaşi: Arestat pentru trafic de droguri de mare risc

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 martie 2026, 15:28

O persoană în vârstă de 45 de ani este arestată preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, cazul fiind instrumentat de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi.

Din probele administrate a reieşit faptul că, pe parcursul lunii martie 2026, aceasta ar fi procurat, deţinut şi vândut cocaină, în judeţul Iaşi, la data de 12 martie fiind prinsă în flagrant delict, în proximitatea localităţii Holboca, în timp ce ar fi tranzacţionat 55 de grame de cocaină.

Drogul de mare risc, porţionat în nouă punguţe, de diferite tipuri, a fost descoperit ascuns într-o şosetă.

‘La data de 13 martie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea persoanei cercetate. La data de 13 martie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi a dispus arestarea preventivă a persoanei, pentru 30 de zile’, se precizează, miercuri, într-un comunicat de presă al IPJ Iaşi. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
