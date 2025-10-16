Guvernul va acorda ajutoare de urgenţă persoanelor care au rămas fără loc de muncă în urma a reducerii activităţii la Salina Praid

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2025, 06:39

Guvernul discută în şedinţa de astăzi un proiect de hotărâre prin care vrea să acorde ajutoare de urgenţă persoanelor care au rămas fără loc de muncă în urma a reducerii activităţii la Salina Praid, indiferent de veniturile lor sau ale familiilor acestora, în cuantum de 9.000 de lei.

Prefectura Harghita a transmis că 49 de oameni şi-au pierdut slujbele şi au nevoie de sprijin pentru depăşirea situaţiei de necesitate şi reducerea riscului de excluziune socială.

Rador/FOTO agerpres.ro