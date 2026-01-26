Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Guvernul urmează să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei

Guvernul urmează să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei

Guvernul urmează să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei

Publicat de Andreea Drilea, 26 ianuarie 2026, 06:32

Guvernul ar urma să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei asupra căruia vrea să-şi asume răspunderea în parlament pe 29 ianuarie, alături de proiectul privind reforma administraţiei publice locale.

PSD pledează, între altele, pentru credit fiscal majorat, garanţii pentru IMM-uri şi deduceri suplimentare pentru investiţiile în cercetare-dezvoltare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent la RRA că două treimi dintre primăriile din România au nevoie de reduceri de personal, iar reforma administraţiei va reduce cheltuielile cu personalul cu 10%, va descentraliza decizia către autorităţile locale şi va stimula performanţa. El a precizat că cele două proiecte vor sta la baza construcţiei bugetului din acest an, care ar putea să depăşească 2.000 de miliarde de lei, să se bazeze pe un deficit de 6% şi pe o inflaţie de 4%.

Ministerul de Finanţe ar urma să prezinte săptămâna aceasta principalii indicatori ai proiectului de buget.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)
Naţional duminică, 25 ianuarie 2026, 08:47

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026, chiar şi în cazul unor crize internaţionale, fiind estimate creşteri nesemnificative de...

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)
În România vremea se încălzeşte uşor
Naţional duminică, 25 ianuarie 2026, 08:41

În România vremea se încălzeşte uşor

Vremea se încălzeşte uşor, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. De mâine, valorile termice se vor situa peste cele normale...

În România vremea se încălzeşte uşor
Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget
Naţional duminică, 25 ianuarie 2026, 08:30

Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget

Ministerul Finanţelor urmează să prezinte săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget pentru acest an, în care o...

Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget
Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro (proiect)
Naţional sâmbătă, 24 ianuarie 2026, 09:11

Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro (proiect)

Guvernul continuă să susţină financiar creşterea natalităţii şi ar putea aproba un program privind acordarea de vouchere pentru proceduri de...

Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro (proiect)
Naţional sâmbătă, 24 ianuarie 2026, 06:36

24 Ianuarie/Preşedintele Nicuşor Dan, prezent astăzi la Focşani şi Iaşi; premierul – la Bucureşti

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focşani şi Iaşi, în timp ce premierul Ilie Bolojan va...

24 Ianuarie/Preşedintele Nicuşor Dan, prezent astăzi la Focşani şi Iaşi; premierul – la Bucureşti
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 19:10

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă. Este o propunere a...

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 18:30

Proiectul de structură a anului şcolar 2026 – 2027 a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei

Cursurile anului şcolar 2026 – 2027 ar urma să înceapă pe 7 septembrie şi să se încheie pe 18 iunie 2027, potrivit unui proiect de...

Proiectul de structură a anului şcolar 2026 – 2027 a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 18:02

Guvernul pregăteşte şi un pachet de măsuri pentru stimularea economiei

Ministerul de Finanţe este aşteptat să prezinte săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget pentru acest an. Premierul...

Guvernul pregăteşte şi un pachet de măsuri pentru stimularea economiei