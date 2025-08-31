Guvernul îşi va asuma luni răspunderea în Parlament pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de redresare a bugetului

Publicat de Andreea Drilea, 31 august 2025, 08:34

Cel de-al şaselea pachet de măsuri pentru redresarea bugetului, cel privind administraţia publică, singurul care nu a fost adoptat vineri de executiv, urmează să fie discutat şi adoptat astăzi.

Lucrurile se întâmplă sub presiunea angajaţilor din primării şi prefecturii, ale căror sindicate au ameninţat că nu vor mai lucra cu publicul începând de mâine în semn de protest faţă de perspectiva disponibilizărilor dorite de guvern în aparatul administrativ local. Cu acest din urmă proiect adoptat, guvernul vrea să îşi angajeze mâine răspunderea în parlament pentru toate cele şase secţiuni care compun al doilea pachet de măsuri, spune premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: Cel de-al şaselea, pachetul pentru administraţie publică, urmează să fie discutat duminică, când foarte probabil vom avea o nouă şedinţă de guvern, în aşa fel încât să urmeze şi acest domeniu procedura de asumare a răspunderii, pentru ca la finalul săptămânii viitoare toate cele şase pachete să poată fi adoptate.

Realizator: Guvernul îşi va angaja răspunderea în parlament asupra celui de-al doilea pachet de măsuri de reformă mâine seară, au stabilit ieri Birourile permanente. Termenul pentru depunerea amendamentelor este tot până mâine, la ora 9:00. Dacă o moţiune de cenzură depusă în trei zile este votată, cabinetul este demis, altfel, pachetul prezentat este adoptat.

Rador/FOTO gov.ro