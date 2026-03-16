Galaţi: Spitalul din Tecuci va fi dotat cu echipamente moderne pentru depistarea rapidă a infecţiilor şi bolilor de sânge

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 13:37 / actualizat: 16 martie 2026, 14:40

Spitalul Municipal ‘Anton Cincu’ din Tecuci va fi dotat cu echipamente medicale de laborator de ultimă generaţie, care vor permite depistarea rapidă a infecţiilor şi bolilor de sânge, a anunţat, luni, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

Potrivit acestuia, noile dotări includ un sistem automat de identificare şi antibiogramă, precum şi un aparat de hemocultură cu sistem automat de cultivare, care vor permite medicilor să identifice rapid bacteriile sau alţi microbi care provoacă infecţii şi să stabilească tratamentele cele mai eficiente, inclusiv cele pe bază de antibiotice.

‘Cu ajutorul unui sistem automat de identificare şi antibiogramă, precum şi al unui aparat de hemocultură cu sistem automat de cultivare, medicii vor putea identifica rapid bacteriile sau alţi microbi care provoacă infecţii şi vor stabili care tratamente – inclusiv cele pe bază de antibiotice -sunt cele mai eficiente împotriva acestora. Investim în dotarea spitalelor, în tehnologie modernă şi, mai ales, în sănătatea oamenilor’, a transmis Costel Fotea, într-o declaraţie de presă.

Echipamentele au fost achiziţionate în cadrul unui proiect mai amplu al CJ Galaţi, în valoare de aproximativ 15 milioane de lei, prin care Spitalul Municipal ‘Anton Cincu’ din Tecuci va fi dotat cu 54 de echipamente şi accesorii medicale necesare activităţii Cabinetului de neurologie, Laboratorului de analize medicale şi Laboratorului de imagistică.

Potrivit preşedintelui CJ Galaţi, la Spitalul Municipal ‘Anton Cincu’ din Tecuci sunt trataţi anual peste 120.000 de pacienţi din municipiu şi din localităţile învecinate. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)