(FOTO) Iași: Incendiu la un apartament de pe strada Cuza Vodă

Publicat de Lucian Bălănuţă, 7 octombrie 2025, 14:53


Un incendiu a izbucnit în această după amiază la un apartament de pe strada Cuza Vodă din municipiul Iași.

Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, iar circulaţia tramvaielor este blocată pe ambele sensuri în zonă. A fost restricționat și traficul pietonal.

Nu sunt anunţate victime, au precizat reprezentanţii ISU Iaşi.

Potrivit acestora, în urma identificării unui loc care permite amplasarea autoplatformei, necesară pentru decopertarea acoperişului, s-a dispus deplasarea la locul intervenţiei a unei autospeciale pentru salvări de la înălţime.

Având în vedere presiunea redusă a hidranților din zonă, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu o autospecială de mare capacitate din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, pentru a asigura fluxul constant de apă necesar operațiunilor de stingere.

Intervenția este în desfășurare.

(Radio Iași/ FOTO ISU Iași)

