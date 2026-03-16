Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 20 martie – 09 aprilie 2026
Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 14:50
VINERI, 20 martie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC
Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: SANDER TEEPEN
Solistă: IOANA CRISTINA GOICEA – vioară
În program:
Serghei Prokofiev – „March”, op.99 – primă audiție
Dmitri Șostakovici – Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră în do diez minor, op. 129 – primă audiție
Piotr Ilici Ceaikovski – Simfonia nr. 4 în fa minor, op. 36
VINERI, 27 martie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC
Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: JUNPING QIAN
Solist: LIVIU PRUNARU – vioară
În program:
Johannes Brahms – Concertul în re major pentru vioară și orchestră, op. 77
Jean Sibelius – Simfonia nr. 2 în re major, op. 43
VINERI, 03 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC
Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: GHEORGHE COSTIN
Solist: VALENTIN ȘERBAN – vioară
În program:
Wolfgang Amadeus Mozart – „Adagio și Fuga” în do minor, KV 546
Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul nr. 5 pentru vioară și orchestră în la major, KV 219
Johannes Brahms – Simfonia nr. 3 în fa major, op. 90
JOI, 09 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT VOCAL-SIMFONIC dedicat SĂRBĂTORILOR PASCALE
Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” ale Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: DANIEL JINGA
Dirijorul corului: CONSUELA RADU-ȚAGA
În program:
Joseph Haydn – Concertul pentru vioară și orchestră în do major, Hob. VIIa:1
Solist: LIVIU PRUNARU – vioară
Wolfgang Amadeus Mozart – REQUIEM pentru soliști, cor și orchestră în re minor, KV 626
Soliști: MANUELA BARNA-IPATE, soprană
MARIA MIRON SÎRBU, mezzo-soprană
ANDREI PETRE, tenor
SEBASTIAN BALAJ, bariton
Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.