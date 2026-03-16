Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 20 martie – 09 aprilie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 14:50

VINERI, 20 martie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: SANDER TEEPEN

Solistă: IOANA CRISTINA GOICEA – vioară

În program:

Serghei Prokofiev – „March”, op.99 – primă audiție

Dmitri Șostakovici – Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră în do diez minor, op. 129 – primă audiție

Piotr Ilici Ceaikovski – Simfonia nr. 4 în fa minor, op. 36

VINERI, 27 martie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: JUNPING QIAN

Solist: LIVIU PRUNARU – vioară

În program:

Johannes Brahms – Concertul în re major pentru vioară și orchestră, op. 77

Jean Sibelius – Simfonia nr. 2 în re major, op. 43

VINERI, 03 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: GHEORGHE COSTIN

Solist: VALENTIN ȘERBAN – vioară

În program:

Wolfgang Amadeus Mozart – „Adagio și Fuga” în do minor, KV 546

Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul nr. 5 pentru vioară și orchestră în la major, KV 219

Johannes Brahms – Simfonia nr. 3 în fa major, op. 90


JOI, 09 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT VOCAL-SIMFONIC dedicat SĂRBĂTORILOR PASCALE

Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” ale Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: DANIEL JINGA

Dirijorul corului: CONSUELA RADU-ȚAGA

În program:

Joseph Haydn – Concertul pentru vioară și orchestră în do major, Hob. VIIa:1

Solist: LIVIU PRUNARU – vioară

Wolfgang Amadeus Mozart – REQUIEM pentru soliști, cor și orchestră în re minor, KV 626

Soliști: MANUELA BARNA-IPATE, soprană

MARIA MIRON SÎRBU, mezzo-soprană

ANDREI PETRE, tenor

SEBASTIAN BALAJ, bariton

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.

Etichete:
