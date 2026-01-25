Ascultă Radio România Iași Live
Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)

Publicat de Andreea Drilea, 25 ianuarie 2026, 08:47

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026, chiar şi în cazul unor crize internaţionale, fiind estimate creşteri nesemnificative de doar 2-5 procente, după liberalizarea pieţei gazelor la 1 aprilie, a dat asigurări ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Într-un interviu televizat, el a declarat că autorităţile din ţara noastră sunt pregătite pentru orice scenariu de aprovizionare.

Bogdan Ivan: Am luat încă din septembrie toţi operatorii, am calculat ce pot să fac. Deja sunt în piaţă oferte cu un ban mai mare decât preţul plafonat, sunt oferte la acelaşi preţ decât preţul plafonat, sau chiar mai jos, pentru că am reglat lucrurile din timp. Şi m-am pregătit şi cu varianta B, cea în care, din orice alt motiv internaţional independent de noi, să calculez cum, timp de un an, voi elimina, treptat, această plafonare, pentru ca omul de rând să nu mai simtă aceeaşi creştere dramatică şi poate chiar dublarea facturilor. La gaze nu o să fie acelaşi scenariu negru cum a fost la energie, asta e foarte clar. că m-am ocupat de el. Ne putem uita luna mai, când o să vină facturile pe luna aprilie, să vedeţi că o să fie acelaşi preţ la gaze sau cu creşteri nesemnificative de maxim 2-3-5%.

Realizator: Ministrul Energiei a a vorbit şi despre instituirea unui mecanism mai simplu de sprijin pentru consumatorii vulnerabili prin deducerea directă a ajutorului din factură. În cazul gazelor naturale, acesta ar urma să fie de 100 de lei în sezonul rece, iar la energia electrică de 50 de lei. Bogdan Ivan a mai spus că accizele la carburanţi ar putea fi reduse odată ce situaţia bugetară se va îmbunătăţi, pentru a preveni creşteri dramatice ale facturilor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

