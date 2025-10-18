Explozie în Capitală/DSU: O persoană în stare gravă, transportată la un spital din Austria

Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2025, 11:12

O persoană rănită în explozia care s-a produs ieri la blocul de pe Calea Rahovei din capitală, cu arsuri extinse şi multipe traumatisme, a fost transportată în această dimineaţă la un spital în Austria, unde a fost identificat un loc disponibil pentru tratament de specialitate.

Transportul s-a realizat cu avionul SMURD al Inspectoratului General al Aviaţiei. Pacientul a fost monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării, transmite Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca a comunicat în această dimineaţă că doi dintre cei trei răniţi care au fost internaţi acolo se recuperează după operaţiile de urgenţă la care au fost supuşi ieri.

Şi ei şi cel de-al treilea care nu avea leziuni post-traumatice, dar a fost internat la chirurgie pentru monitorizare, sunt stabili. Iar femeia internată la Spitalul Bagdasar Arseni este stabilă hemodinamic intubată, pacienta are arsuri pe aproape 15% din suprafaţa corpului, a transmis spitalul cu puţin timp în urmă.

