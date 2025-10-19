Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Explozia din Rahova: Întrunire a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă

Explozia din Rahova: Întrunire a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă

Explozia din Rahova: Întrunire a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă

Publicat de Andreea Drilea, 19 octombrie 2025, 08:20

La întrunirea Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă au fost prezentate primele date despre starea clădirii de la specialişti din cadrul Facultăţii de Construcţii.

Anchetatorii spun că nu pot intra în zona afectată din cauza riscului de prăbuşire, de aceea folosesc echipamente speciale pentru analiză.

Alexandru Poroşanu, Institutul Naţional de Criminalistică: Nici acum nu putem să intrăm în zona afectată direct de deflagrație. Este foarte instabilă, abia reușim să facem partea de trecere la faţa locului în zona adiacentă. Probabil că va dura un pic până când experții ne vor da accesul să putem să putem să ne facem activitatea şi acolo. Cu toate astea, s-au folosit nacele şi drone ca să poată fi făcute fotografii și să poată fi vizionată zona din exterior.

În urma exploziei de vineri, din capitală, trei femei și-au pierdut viața, două dintre ele urmând să fie identificate prin analize ADN.

Între timp, unul dintre minorii internați la spitalul „Grigore Alexandrescu” din București a plecat acasă, celălalt are o evoluție favorabilă, iar bărbatul cu arsuri grave a ajuns la un spital din Austria.

Persoanele afectate care au nevoie de informații sau de îndrumare, pot suna la numărul de telefon 021 9524.

Rador/FOTO ISUBIF

Etichete:
Compozitorul și pianistul de jazz Mircea Tiberian a încetat din viață la vârsta de 70 de ani
Naţional sâmbătă, 18 octombrie 2025, 15:14

Compozitorul și pianistul de jazz Mircea Tiberian a încetat din viață la vârsta de 70 de ani

Pianistul român Mircea Tiberian a decedat la Galati, fiind găsit sâmbătă fără viață, în camera de hotel în care era cazat. Mircea Tiberian...

Compozitorul și pianistul de jazz Mircea Tiberian a încetat din viață la vârsta de 70 de ani
Explozie în Capitală/DSU: O persoană în stare gravă, transportată la un spital din Austria
Naţional sâmbătă, 18 octombrie 2025, 11:12

Explozie în Capitală/DSU: O persoană în stare gravă, transportată la un spital din Austria

O persoană rănită în explozia care s-a produs ieri la blocul de pe Calea Rahovei din capitală, cu arsuri extinse şi multipe traumatisme, a fost...

Explozie în Capitală/DSU: O persoană în stare gravă, transportată la un spital din Austria
Verificările Corpului de control al prim-ministrului la Salina Praid, finalizate: Riscul de inundare a spaţiilor subterane şi de afectare a zăcământului – subevaluat
Naţional sâmbătă, 18 octombrie 2025, 11:03

Verificările Corpului de control al prim-ministrului la Salina Praid, finalizate: Riscul de inundare a spaţiilor subterane şi de afectare a zăcământului – subevaluat

Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională ‘Apele...

Verificările Corpului de control al prim-ministrului la Salina Praid, finalizate: Riscul de inundare a spaţiilor subterane şi de afectare a zăcământului – subevaluat
Expertiză tehnică a blocului din Rahova
Naţional sâmbătă, 18 octombrie 2025, 10:10

Expertiză tehnică a blocului din Rahova

Inspectoratul în Construcții al municipiului București, în colaborare cu experți autorizați, va face urgent expertiza tehnică a blocului din...

Expertiză tehnică a blocului din Rahova
Naţional sâmbătă, 18 octombrie 2025, 09:14

A fost dat în folosinţă încă un segment din Autostrada Moldovei

Vineri a fost dat în folosinţă încă un segment al autostrăzii A7, Autostrada Moldovei. Este vorba despre lotul 2 de pe sectorul...

A fost dat în folosinţă încă un segment din Autostrada Moldovei
Naţional sâmbătă, 18 octombrie 2025, 08:25

Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Explozia puternică din cartierul bucureştean Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de...

Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Naţional vineri, 17 octombrie 2025, 19:38

Măsuri de sprijin pentru oamenii afectați de explozia din cartierul Rahova

Cei evacuați vor primi cazare din partea primăriei, fiind identificate nouă hoteluri, a anunțat primarul general interimar al capitalei. Primarul...

Măsuri de sprijin pentru oamenii afectați de explozia din cartierul Rahova
Naţional vineri, 17 octombrie 2025, 19:35

Ilie Bolojan: Pentru 2026 s-a decis plafonarea de salarii şi pensii în sectorul public

Salariul minim nu va fi majorat, dă de înţeles premierul Ilie Bolojan. El spune că a avut loc o discuţie de principiu pentru a păstra şi la...

Ilie Bolojan: Pentru 2026 s-a decis plafonarea de salarii şi pensii în sectorul public