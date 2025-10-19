Explozia din Rahova: Întrunire a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă

Publicat de Andreea Drilea, 19 octombrie 2025, 08:20

La întrunirea Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă au fost prezentate primele date despre starea clădirii de la specialişti din cadrul Facultăţii de Construcţii.

Anchetatorii spun că nu pot intra în zona afectată din cauza riscului de prăbuşire, de aceea folosesc echipamente speciale pentru analiză.

Alexandru Poroşanu, Institutul Naţional de Criminalistică: Nici acum nu putem să intrăm în zona afectată direct de deflagrație. Este foarte instabilă, abia reușim să facem partea de trecere la faţa locului în zona adiacentă. Probabil că va dura un pic până când experții ne vor da accesul să putem să putem să ne facem activitatea şi acolo. Cu toate astea, s-au folosit nacele şi drone ca să poată fi făcute fotografii și să poată fi vizionată zona din exterior.

În urma exploziei de vineri, din capitală, trei femei și-au pierdut viața, două dintre ele urmând să fie identificate prin analize ADN.

Între timp, unul dintre minorii internați la spitalul „Grigore Alexandrescu” din București a plecat acasă, celălalt are o evoluție favorabilă, iar bărbatul cu arsuri grave a ajuns la un spital din Austria.

Persoanele afectate care au nevoie de informații sau de îndrumare, pot suna la numărul de telefon 021 9524.

Rador/FOTO ISUBIF