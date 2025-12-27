Executivul comunitar a prelungit regimul de călătorie fără vize în Spaţiul Schengen pentru cetăţenii Republicii Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 decembrie 2025, 09:00

Cetăţenii Republicii Moldova vor putea călători în continuare fără vize în statele europene care fac parte din Spaţiul Schengen.

Comisia Europeană a adoptat recent al optulea raport privind mecanismul Uniunii de suspendare a regimului de vize.

După cum transmite Radio Chişinău, executivul comunitar a recomandat, între altele, autorităţilor de la Chişinău să îşi intensifice eforturile astfel încât să se reducă numărul de cereri de azil nejustificate depuse de cetăţenii Republicii Moldova în statele membre.

Cetăţenii moldoveni pot călători fără vize în Spaţiul Schengen încă din 2014. În aprilie 2025, când s-au împlinit 11 ani de la ridicarea regimului de vize, Ministerul de Externe de la Chişinău a dat publicităţii date care arată că în această perioadă circa 2,7 de milioane de moldoveni au beneficiat de regimul liberalizat de vize, călătorind în Uniunea Europeană de peste 18 milioane de ori.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)