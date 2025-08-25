(EXCLUSIV) Reacția Comisiei Europene în legătură cu achiziția microbuzelor școlare prin PNRR

Publicat de Lucian Bălănuţă, 25 august 2025, 19:20

Comisia Europeană reacționează în legătură cu achizițiile publice de microbuze școlare electrice prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Oficialii de la Bruxelles au precizat că evaluarea îndeplinirii obiectivelor se va face numai după ce autoritățile române vor depune cererile de plată corespunzătoare, iar executivul european a punctat că, în caz de nereguli grave, România este obligată să investigheze și să recupereze fondurile afectate. Dacă acest lucru nu se întâmplă, sprijinul european poate fi redus, iar sumele vor fi recuperate, după cum a afirmat Balazs Ujvari, într-o declarație oferită în exclusivitate pentru Radio România Iași:

La ora actuală este în derulare o cercetare din partea corpului de control al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la achiziția microbuzelor electrice, iar o primă concluzie ar putea să fie publicată până la finalul acestei luni.

Reaminitim că subiectul a ieșit la iveală după ce jurnaliștii de la Reporter de Iaşi au publicat o anchetă în care au subliniat că o firmă din Prahova a obţinut peste 50 la sută din contractele de livrare a unor microbuze şcolare electrice la nivel naţional, iar prețurile au variat, fiind consemnate diferențe de peste 100% de la un județ la altul. La Iași, un microbuz a costat aproximativ 200 de mii de euro. Conducerea Consiliului Judeţean Iaş a argumentat, atunci, că achiziția a fost realizată în mod transparent, cu respectarea ghidurilor asociate proiectului la nivel național.

Întreagul punct de vedere al Comsiei Europene:

„Planul de redresare și reziliență al României (PNRR) sprijină achiziționarea de microbuze pentru transportul elevilor la școli și dotarea școlilor cu echipamentele necesare pentru a îndeplini standardele de calitate în educație.

Serviciile Comisiei Europene vor evalua îndeplinirea satisfăcătoare a acestora odată ce autoritățile române vor prezenta cereri de plată care includ obiectivele corespunzătoare legate de aceste măsuri. Comisia va lua în considerare în evaluarea sa cerințele prevăzute în anexa la decizia de punere în aplicare a Consiliului privind RRP. Până când România nu va prezenta o cerere de plată, inclusiv obiectivele relevante, și până când evaluarea nu va fi finalizată, Comisia nu poate prejudeca îndeplinirea obiectivelor corespunzătoare.

Comisia a luat cunoștință de informațiile conținute în articolele de presă respective după publicarea acestora și urmărește îndeaproape această chestiune.

Din punct de vedere procedural, în cazul în care se constată nereguli grave în punerea în aplicare a măsurilor specifice finanțate prin Facilitatea pentru redresare și reziliență, cum ar fi frauda, corupția sau conflictele de interese, autoritățile române ar trebui să investigheze mai întâi problemele și să recupereze fondurile afectate, în cadrul legislației naționale și a legislației UE aplicabile. În cazul în care România nu ar lua măsuri pentru a corecta neregulile, Comisia ar putea reduce proporțional sprijinul acordat în cadrul mecanismului și recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii. Problema specifică și informațiile sunt transmise către OLAF și EPPO, dacă este cazul.”

(FOTO Ebs Audiovisual SERVICE)