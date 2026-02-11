Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Este prevăzută o nouă şedinţă a CCR pe tema sesizării ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraţilor

Este prevăzută o nouă şedinţă a CCR pe tema sesizării ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraţilor

Este prevăzută o nouă şedinţă a CCR pe tema sesizării ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraţilor

Publicat de Andreea Drilea, 11 februarie 2026, 06:47

Astăzi este prevăzută o nouă şedinţă a Curţii Constituţionale pe tema sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind reforma pensiilor magistraţilor.

CCR a amânat de mai multe ori decizia, dar şi o concluzie a dezbaterilor de miercuri rămâne incertă, după ce – potrivit unor surse judiciare citate de reporterul RRA Diana Surdu – unul dintre membrii CCR, Gheorghe Stan, a intrat de luni în concediu paternal pentru 10 zile.

Potrivit procedurilor Curţii, în lipsa unui singur judecător dintre cei care au început dezbaterile completul nu poate adopta o decizie. În plus, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a înaintat marţi către CCR o solicitare de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la reforma pensiilor de serviciu, în care invocă riscul de discriminare şi încălcare a normelor europene.

Pe de altă parte, tot miercuri, Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să se prenunţe în dosarul în care avocata Silvia Uscov, membră a partidului AUR, a cerut suspendarea a doi judecători ai CCR – Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş. În ceea ce îl priveşte pe acesta din urmă, Curtea de Apel Bucureşti a respins marţi solicitarea de suspendare a sa până la decizia pe fond privind anularea mandatului de judecător, solicitare formulată tot de Silvia Uscov. Principalul argument al avocatei este că Dacian Dragoş nu are vechimea minimă de 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Primăvara oportunităților profesionale începe la Târgul de Cariere cu ediția aniversară de 20 de ani
Naţional marți, 10 februarie 2026, 14:55

Primăvara oportunităților profesionale începe la Târgul de Cariere cu ediția aniversară de 20 de ani

Târgul de Cariere împlinește 20 de ani de activitate pe piața muncii din România și dă startul ediției de primăvară printr-o serie de...

Primăvara oportunităților profesionale începe la Târgul de Cariere cu ediția aniversară de 20 de ani
Clarificări privind concediile medicale
Naţional marți, 10 februarie 2026, 04:48

Clarificări privind concediile medicale

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, admite că guvernul a greșit atunci când a decis să nu se plătească prima zi a concediului medical,...

Clarificări privind concediile medicale
Guvernul intenționează să trimită bugetul pe 2026 la Parlament în jurul datei de 20 februarie
Naţional marți, 10 februarie 2026, 04:46

Guvernul intenționează să trimită bugetul pe 2026 la Parlament în jurul datei de 20 februarie

Guvernul urmează să finalizeze săptămâna care tocmai începe discuțiile pe bugetul pe 2026 pentru a-l trimite în jurul datei de 20 februarie...

Guvernul intenționează să trimită bugetul pe 2026 la Parlament în jurul datei de 20 februarie
Senatul a respins moţiunea simplă privind acordul Mercosur
Naţional luni, 9 februarie 2026, 19:24

Senatul a respins moţiunea simplă privind acordul Mercosur

Senatul a respins cu puţin timp în urmă moţiunea simplă prin care opoziţia contestă modul în care Guvernul a reprezentat interesele României...

Senatul a respins moţiunea simplă privind acordul Mercosur
Naţional luni, 9 februarie 2026, 19:17

Autorizaţiile de mediu ale operatorilor de deşeuri vor fi publicate într-un registru naţional

Autorizaţiile de mediu ale operatorilor de deşeuri vor fi publicate într-un registru naţional. Deputaţii au adoptat, astăzi, pe articole un...

Autorizaţiile de mediu ale operatorilor de deşeuri vor fi publicate într-un registru naţional
Naţional luni, 9 februarie 2026, 19:11

Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al educaţiei, Ilie Bolojan, a fost respinsă de Senat

Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al educaţiei, Ilie Bolojan, a fost respinsă de Senat. Iniţiatorii acestui demers au susţinut...

Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al educaţiei, Ilie Bolojan, a fost respinsă de Senat
Naţional luni, 9 februarie 2026, 17:53

ANM: Intervale cu vreme geroasă şi perioade de încălzire accentuată a vremii, în următoarele două săptămâni

Regimul termic pentru perioada 9 – 22 februarie va fi deosebit de oscilant, la nivelul întregii ţări, cu perioade în care vremea va deveni...

ANM: Intervale cu vreme geroasă şi perioade de încălzire accentuată a vremii, în următoarele două săptămâni
Naţional luni, 9 februarie 2026, 15:49

Eurovision 2026: Începe semifinala Selecției Naționale. Audiții live, timp de 3 zile

Semifinala Selecției Naționale Eurovision 2026 încep luni, de la ora 16.00, în cadrul „Atelierului deschis Eurovision 2026”, transmis în...

Eurovision 2026: Începe semifinala Selecției Naționale. Audiții live, timp de 3 zile