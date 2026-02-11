Este prevăzută o nouă şedinţă a CCR pe tema sesizării ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraţilor

Publicat de Andreea Drilea, 11 februarie 2026, 06:47

Astăzi este prevăzută o nouă şedinţă a Curţii Constituţionale pe tema sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind reforma pensiilor magistraţilor.

CCR a amânat de mai multe ori decizia, dar şi o concluzie a dezbaterilor de miercuri rămâne incertă, după ce – potrivit unor surse judiciare citate de reporterul RRA Diana Surdu – unul dintre membrii CCR, Gheorghe Stan, a intrat de luni în concediu paternal pentru 10 zile.

Potrivit procedurilor Curţii, în lipsa unui singur judecător dintre cei care au început dezbaterile completul nu poate adopta o decizie. În plus, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a înaintat marţi către CCR o solicitare de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la reforma pensiilor de serviciu, în care invocă riscul de discriminare şi încălcare a normelor europene.

Pe de altă parte, tot miercuri, Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să se prenunţe în dosarul în care avocata Silvia Uscov, membră a partidului AUR, a cerut suspendarea a doi judecători ai CCR – Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş. În ceea ce îl priveşte pe acesta din urmă, Curtea de Apel Bucureşti a respins marţi solicitarea de suspendare a sa până la decizia pe fond privind anularea mandatului de judecător, solicitare formulată tot de Silvia Uscov. Principalul argument al avocatei este că Dacian Dragoş nu are vechimea minimă de 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro