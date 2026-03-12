Este anunţată o grevă naţională în Belgia

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 10:01

Este anunţată o grevă naţională în Belgia, unde vor fi perturbări semnificative ale transportului aerian, feroviar şi rutier.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă celor care vor să călătorească în Belgia să urmărească informaţiile actualizate de pe paginile de internet ale aeroporturilor şi companiilor de transport.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)