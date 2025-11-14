Eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro importate în UE

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2025, 09:48

Miniştrii europeni de Finanţe au stabilit joi eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro importate în Uniunea Europeană.

Bogdan Isopescu vine cu detalii de la Consilul Economic şi Financiar de la Bruxelles: ”Coletele de sub 150 de euro importate în Uniune vor avea o taxă vamală de 2 euro, mică în comparaţie cu taxa propusă de România, în speţă 5 euro. Măsura este o reacţie la numărul uriaş de astfel de colete care ne intră în Uniune şi a căror valoare este de multe ori subevaluată intenţionat.

În 2024 au intrat în Uniune fără taxe vamale circa 4,6 miliarde de colete cu valoare de sub 150 de euro, iar 91% dintre ele proveneau din China. Nu doar statele membre au cerut impunerea unei taxe vamale, ci şi companiile europene care acuzau competiţia incorectă.

Stephanie Lose, ministrul danez de Finanţe: Taxele vamale vor fi plătite de la primul euro pentru toate mărfurile care intră în Uniune, la fel cum este valoarea adăugată. Această modificare va crea, de asemenea, condiţii de concurenţă mai echitabile între companiile europene care au plătit taxe pentru toate importurile, pe de-o parte, şi companiile din afara Uniunii, cele care vând mărfuri cu valoare redusă direct consumatorilor europeni fără a plăti taxe vamale.

Mai mult, deşi măsura ar fi trebuit să intre în vigoare în 2028, statele membre o vor din 2026 şi au solicitat Comisiei Europene să se ocupe de acest aspect.”

Rador/FOTO pixabay.com