Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro importate în UE

Eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro importate în UE

Eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro importate în UE

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2025, 09:48

Miniştrii europeni de Finanţe au stabilit joi eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro importate în Uniunea Europeană.

Bogdan Isopescu vine cu detalii de la Consilul Economic şi Financiar de la Bruxelles: ”Coletele de sub 150 de euro importate în Uniune vor avea o taxă vamală de 2 euro, mică în comparaţie cu taxa propusă de România, în speţă 5 euro. Măsura este o reacţie la numărul uriaş de astfel de colete care ne intră în Uniune şi a căror valoare este de multe ori subevaluată intenţionat.

În 2024 au intrat în Uniune fără taxe vamale circa 4,6 miliarde de colete cu valoare de sub 150 de euro, iar 91% dintre ele proveneau din China. Nu doar statele membre au cerut impunerea unei taxe vamale, ci şi companiile europene care acuzau competiţia incorectă.

Stephanie Lose, ministrul danez de Finanţe: Taxele vamale vor fi plătite de la primul euro pentru toate mărfurile care intră în Uniune, la fel cum este valoarea adăugată. Această modificare va crea, de asemenea, condiţii de concurenţă mai echitabile între companiile europene care au plătit taxe pentru toate importurile, pe de-o parte, şi companiile din afara Uniunii, cele care vând mărfuri cu valoare redusă direct consumatorilor europeni fără a plăti taxe vamale.

Mai mult, deşi măsura ar fi trebuit să intre în vigoare în 2028, statele membre o vor din 2026 şi au solicitat Comisiei Europene să se ocupe de acest aspect.”

Rador/FOTO pixabay.com

Etichete:
UE va impune taxe vamale pentru coletele mici în 2026
Internaţional joi, 13 noiembrie 2025, 16:31

UE va impune taxe vamale pentru coletele mici în 2026

Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit joi să aplice „cât mai curând posibil, în 2026”, taxe vamale pentru coletele...

UE va impune taxe vamale pentru coletele mici în 2026
Un avion militar turcesc de transport cu 20 de persoane la bord s-a prăbuşit la frontiera Azerbaidjanului cu Georgia
Internaţional marți, 11 noiembrie 2025, 17:15

Un avion militar turcesc de transport cu 20 de persoane la bord s-a prăbuşit la frontiera Azerbaidjanului cu Georgia

Un avion militar turcesc de transport care efectua un zbor între Azerbaidjan şi Turcia s-a prăbuşit marţi, în estul Georgiei, cu 20 de pasageri...

Un avion militar turcesc de transport cu 20 de persoane la bord s-a prăbuşit la frontiera Azerbaidjanului cu Georgia
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va modifica propunerea pentru viitorul buget pe 7 ani al UE
Internaţional marți, 11 noiembrie 2025, 08:25

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va modifica propunerea pentru viitorul buget pe 7 ani al UE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost de acord să modifice propunerea pentru viitorul buget pe şapte ani al Uniunii Europene....

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va modifica propunerea pentru viitorul buget pe 7 ani al UE
Nicolas Sarkozy a fost eliberat după 20 de zile de închisoare
Internaţional marți, 11 noiembrie 2025, 06:21

Nicolas Sarkozy a fost eliberat după 20 de zile de închisoare

Fostul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy, a fost eliberat luni, după 20 de zile de închisoare. Potrivit deciziei luate de Curtea de Apel din...

Nicolas Sarkozy a fost eliberat după 20 de zile de închisoare
Internaţional luni, 10 noiembrie 2025, 18:10

Atenţionare de călătorie MAE: Suedia – Prelungirea controalelor la frontierele interne de stat

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să se deplaseze în Regatul...

Atenţionare de călătorie MAE: Suedia – Prelungirea controalelor la frontierele interne de stat
Internaţional luni, 10 noiembrie 2025, 11:19

Începe la Washington cel mai mare festival de film românesc din Statele Unite. Propunerea României pentru Oscar va deschide evenimentul. Staruri și premiere românești pentru prima dată într-o locație celebră din Georgetown

Ambasada României în Statele Unite și Institutul Cultural Român de la New York organizează, între 13 și 16 noiembrie 2025, cea de-a șasea...

Începe la Washington cel mai mare festival de film românesc din Statele Unite. Propunerea României pentru Oscar va deschide evenimentul. Staruri și premiere românești pentru prima dată într-o locație celebră din Georgetown
Internaţional duminică, 9 noiembrie 2025, 13:29

Doi români au fost victime colaterale într-un atac armat în Piaţa Taksîm din Istanbul

Doi cetățenii români au fost răniți azi noapte în Piaţa Taksîm din Istanbul în urma unui atac cu pistolul. Cei doi români au primit...

Doi români au fost victime colaterale într-un atac armat în Piaţa Taksîm din Istanbul
Internaţional sâmbătă, 8 noiembrie 2025, 08:43

România rămâne printre cele mai optimiste ţări privind viitorul Uniunii Europene

Un eurobarometru publicat astăzi relevă că pentru europeni respectul pentru democraţie, drepturile omului şi statul de drept, precum şi puterea...

România rămâne printre cele mai optimiste ţări privind viitorul Uniunii Europene