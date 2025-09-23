Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Drone neidentificate: Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost redeschise

Drone neidentificate: Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost redeschise

Drone neidentificate: Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost redeschise

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 10:28

Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo s-au redeschis marţi după ce în ajun fuseseră închise din cauza prezenţei unor drone neidentificate, au anunţat poliţia şi administraţiile celor două aeroporturi, transmite AFP.

La Copenhaga, ”dronele au dispărut şi aeroportul este din nou deschis”, a declarat un reprezentant al poliţiei daneze, Jakob Hansen.

Poliţia din capitala daneză anunţase luni prezenţa a ”trei sau patru drone mari” deasupra aeroportului din Copenhaga.

Marţi, poliţia daneză a declarat că dronele par să fi fost ridicate de un ”operator competent” care a încercat să demonstreze anumite abilităţi, adăugând că nu a fost identificat niciun suspect.

”Am ajuns la concluzia că a fost vorba despre ceea ce am numi un operator competent”, a spus Jens Jespersen, reprezentant al conducerii poliţiei daneze, referindu-se la dronele observate luni în zona aeroportului din Copenhaga.

Drone au fost observate şi la nivelul aeroportului din Oslo, care a fost închis timp de câteva ore.

”Am observat drone în două cazuri distincte”, a indicat Monica Fasting, purtătoare de cuvânt a aeroportului din Oslo. Ea a precizat că aeroportul s-a redeschis marţi la ora locală 03:15 (01:15 GMT).

Mai multe zboruri au fost mutate pe alte rute şi marţi sunt aşteptate perturbări ale orarului de zbor pe măsura revenirii la normal a traficului aerian, au menţionat cele două aeroporturi.

”În acest stadiu, nu ştim dacă” dronele ar putea fi de origine rusă, a precizat Fasting.

Rusia este acuzată că s-a aflat la originea unei intruziuni de drone în spaţiul aerian polonez în 10 septembrie, un incident care a provocat o mobilizare de avioane de vânătoare ale NATO.

Vineri, trei avioane militare ruse au intrat pentru 12 minute în spaţiul aerian al Estoniei, declanşând proteste ale NATO şi Uniunii Europene contra unei noi ”provocări” din partea Moscovei.

În această săptămână, Danemarca şi Norvegia participă la exerciţiile militare Neptune Strike 25-3 ale forţelor NATO, care se desfăşoară în Marea Baltică şi Marea Nordului şi mobilizează portavionul american USS Gerald R. Ford. AGERPRES

Etichete:
(AUDIO) Rețea rusească de influențare a alegerilor din Republica Moldova, descoperită de jurnaliști BBC
Internaţional luni, 22 septembrie 2025, 14:52

(AUDIO) Rețea rusească de influențare a alegerilor din Republica Moldova, descoperită de jurnaliști BBC

O anchetă a BBC a dezvăluit existența unei rețele finanțate de Rusia care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica...

(AUDIO) Rețea rusească de influențare a alegerilor din Republica Moldova, descoperită de jurnaliști BBC
Percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice şi corupere electorală
Internaţional luni, 22 septembrie 2025, 12:19

Percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice şi corupere electorală

Ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Chişinău, desfăşoară luni percheziţii pe...

Percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice şi corupere electorală
Percheziții de amploare în Republica Moldova într-un dosar de corupere electorală
Internaţional sâmbătă, 20 septembrie 2025, 09:57

Percheziții de amploare în Republica Moldova într-un dosar de corupere electorală

În Republica Moldova au fost făcute şi astăzi percheziţii într-un amplu dosar penal privind finanţarea ilegală a partidelor politice,...

Percheziții de amploare în Republica Moldova într-un dosar de corupere electorală
Trei avioane ruseşti MiG-31 au încălcat în spaţiul aerian al Estoniei
Internaţional sâmbătă, 20 septembrie 2025, 09:49

Trei avioane ruseşti MiG-31 au încălcat în spaţiul aerian al Estoniei

La doar o săptămână după ce drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei şi României, astăzi trei avioane militare ale Rusiei...

Trei avioane ruseşti MiG-31 au încălcat în spaţiul aerian al Estoniei
Internaţional joi, 18 septembrie 2025, 07:11

Donald Trump a fost primit de familia regală britanică în prima zi a vizitei de stat în Regatul Unit

Preşedintele american Donald Trump – însoţit de soţia sa, Melania – a ajuns miercuri, 17 septembrie, la castelul Windsor, situat la...

Donald Trump a fost primit de familia regală britanică în prima zi a vizitei de stat în Regatul Unit
Internaţional marți, 16 septembrie 2025, 07:44

Armata israeliană a lansat marți dimineaţă o ofensivă pentru a ocupa oraşul Gaza

Armata israeliană a lansat în această dimineaţă o ofensivă la sol pentru a ocupa oraşul Gaza, relatează agenţia americană de presă Axios,...

Armata israeliană a lansat marți dimineaţă o ofensivă pentru a ocupa oraşul Gaza
Internaţional duminică, 14 septembrie 2025, 08:30

Consiliul de Securitate ONU, îngrijorat de incursiunea cu drone a Rusiei în Polonia

Peste 40 de țări, membre și partenere ale Alianței Nord-Atlantice, au semnat vineri o declarație comună la reuniunea Consiliului de Securitate...

Consiliul de Securitate ONU, îngrijorat de incursiunea cu drone a Rusiei în Polonia
Internaţional sâmbătă, 13 septembrie 2025, 08:45

Republica Moldova vrea să devină independentă energetic până în 2050

Republica Moldova are o strategie prin care vrea să devină complet independentă energetic până în 2050. Cristina Sănduţă de la Radio...

Republica Moldova vrea să devină independentă energetic până în 2050