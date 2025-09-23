Drone neidentificate: Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost redeschise

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 10:28

Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo s-au redeschis marţi după ce în ajun fuseseră închise din cauza prezenţei unor drone neidentificate, au anunţat poliţia şi administraţiile celor două aeroporturi, transmite AFP.

La Copenhaga, ”dronele au dispărut şi aeroportul este din nou deschis”, a declarat un reprezentant al poliţiei daneze, Jakob Hansen.

Poliţia din capitala daneză anunţase luni prezenţa a ”trei sau patru drone mari” deasupra aeroportului din Copenhaga.

Marţi, poliţia daneză a declarat că dronele par să fi fost ridicate de un ”operator competent” care a încercat să demonstreze anumite abilităţi, adăugând că nu a fost identificat niciun suspect.

”Am ajuns la concluzia că a fost vorba despre ceea ce am numi un operator competent”, a spus Jens Jespersen, reprezentant al conducerii poliţiei daneze, referindu-se la dronele observate luni în zona aeroportului din Copenhaga.

Drone au fost observate şi la nivelul aeroportului din Oslo, care a fost închis timp de câteva ore.

”Am observat drone în două cazuri distincte”, a indicat Monica Fasting, purtătoare de cuvânt a aeroportului din Oslo. Ea a precizat că aeroportul s-a redeschis marţi la ora locală 03:15 (01:15 GMT).

Mai multe zboruri au fost mutate pe alte rute şi marţi sunt aşteptate perturbări ale orarului de zbor pe măsura revenirii la normal a traficului aerian, au menţionat cele două aeroporturi.

”În acest stadiu, nu ştim dacă” dronele ar putea fi de origine rusă, a precizat Fasting.

Rusia este acuzată că s-a aflat la originea unei intruziuni de drone în spaţiul aerian polonez în 10 septembrie, un incident care a provocat o mobilizare de avioane de vânătoare ale NATO.

Vineri, trei avioane militare ruse au intrat pentru 12 minute în spaţiul aerian al Estoniei, declanşând proteste ale NATO şi Uniunii Europene contra unei noi ”provocări” din partea Moscovei.

În această săptămână, Danemarca şi Norvegia participă la exerciţiile militare Neptune Strike 25-3 ale forţelor NATO, care se desfăşoară în Marea Baltică şi Marea Nordului şi mobilizează portavionul american USS Gerald R. Ford. AGERPRES