Donald Trump: SUA va conduce Venezuela până când va avea loc o tranziţie corespunzătoare şi sigură

Publicat de letitia, 3 ianuarie 2026, 19:08

Statele Unite ‘vor conduce Venezuela’ până când va putea avea loc o ‘tranziţie corespunzătoare şi sigură’ în această ţară, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump într-o conferinţă de presă la Mar-a-Lago, relatează Reuters şi AFP.

El a mai spus că SUA ‘sunt pregătite să desfăşoare un al doilea atac, mai puternic, dacă va fi nevoie’.

Potrivit lui Trump, marile companii petroliere americane vot desfăşura activităţi în Venezuela.

Caracas, capitala Venezuelei, a fost cufundată în întuneric pentru a facilita operaţiunea forţelor americane împotriva preşedintelui Nicolas Maduro, a dezvăluit Donald Trump în timpul conferinţei de presă.

‘Luminile din Caracas au fost în mare parte stinse datorită unei expertize pe care o avem’, a declarat preşedintele SUA.

Trump a confirmat că niciun militar american nu a fost ucis şi că niciun echipament nu a fost pierdut.

‘Aceasta a fost una dintre cele mai uimitoare, eficiente şi puternice demonstraţii de putere şi competenţă militară americană din istoria Americii’, a declarat Trump.

El a spus că în operaţiune au fost folosite forţe aeriene, terestre şi maritime americane.

Nicolas Maduro şi soţia sa sunt în drum spre New York, unde sunt inculpaţi pentru trafic de droguri, potrivit preşedintelui SUA.

(AGERPRES, FOTO Arhivă/ facebook.com/DonaldTrump)