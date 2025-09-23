Doi cetăţeni români arestaţi pentru spionaj în Grecia

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 12:24

Doi cetăţeni români au fost arestaţi pentru spionaj în Grecia, după ce în telefoanele lor au fost găsite fotografii ale portului Salamis, potrivit presei Elene.

Cei doi bărbaţi de 52 şi 22 de ani se aflau pe o ambarcaţiune turistică cu steag grecesc, oprită în canalul portuar de paza de coastă grecească.

Cei doi români au fost duşi la Autoritatea Navală din Pireu, arestaţi pentru spionaj.

Autorităţile elene au confiscat trei telefoane mobile, 4.700 de euro şi 400 de dolari de la cei doi suspecţi.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro