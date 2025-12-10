Ascultă Radio România Iași Live
10 decembrie 2025

Doctorii şi asistenţii medicali din Spania sunt în grevă naţională până vineri, în plină epidemie de gripă.

Protestul reduce activitatea în spitale şi în centrele de sănătate din toată ţara, după cum transmite corespondentul RRA la Madrid, Alin Petrică.

Acţiunea este anunţată de la jumătatea anului, iar în cadrul acesteia participă 300.000 de medici şi cadre medicale. În toate spitalele şi dispensarele se lucrează acum la 50% capacitate, însă centrele de primiri urgenţe nu sunt afectate. Acestea erau deja sub o presiune mare, produsă de epidemia de gripă.

De 10 zile, numărul persoanelor care au luat virusul gripal creşte accelerat. Medicii avertizează că vârful acestui val încă nu a trecut şi că numărul îmbolnăvirilor va creşte.

Rador

