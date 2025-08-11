Discuţii guvern-sindicate pe marginea nemulţumilor cadrelor didactice

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 august 2025, 14:09

Sindicatele din educaţie şi reprezentanţii Guvernului nu au ajuns la nicio înţelegere după o oră şi jumătate de discuţii pe marginea nemulţumirilor cadrelor didactice legate de măsurile fiscal-bugetare care afectează învăţământul.

Simion Hăncescu, preşedintele FSLI: Am demontat fiecare măsură luată în parte, mărirea normei didactice cu 2-4 ore, mărirea numărului de elevi la clasă, reducerea tarifului la plata cu ora. Am demonstrat că toate aceste măsuri vor avea efecte negative atât asupra colegilor, cât şi asupra elevilor. Având în vedere faptul că nu avem nimic concret, nu putem să spunem altceva decât faptul că protestele vor continua şi vor lua amploare după ce începe şcoala. I-am cerut premierului să mai facă o analiză cu mai mare atenţie şi să se gândească foarte bine la consecinţele care vor urma, avertizându-l direct că anul viitor şcolar va fi un an bulversat, pentru că cu siguranţă vor fi ample acţiuni de protest.

Sindicaliştii au protestat şi astăzi în faţa Ministerului Educaţiei şi au cerut demisia lui Daniel David. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)