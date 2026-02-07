Discuţii ale reprezentanţilor executivului cu sindicatele şi patronatele

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 februarie 2026, 08:54

Proiectele de lege incluse în al treilea pachet guvernamental de măsuri fiscale au fost discutate ieri de reprezentanţii executivului cu sindicatele şi patronatele.

Propunerile făcute de partenerii sociali vor fi luate în calcul la definitivarea acestor proiecte care vizează reforma administrativă şi relansarea economică.

Măsurile de relansare, de susţinere a sectoarelor strategice, dar şi de încurajare a exporturilor au fost apreciate de reprezentanţii patronatelor care au insistat, în cadrul discuţiilor de la Palatul Victoria, pe reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului, pe debirocratizare, dar şi pentru dezvoltarea IMM-urilor, a proiectelor din zona de energie şi infrastructură digitală.

Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei Concordia: Am încercat să propunem măsuri care aduc rezultate şi fără neapărat costuri mari pentru implementare. Dacă vorbim însă de principii, nu se poate discuta despre relansare economică fără să discuţi în principal despre responsabilitate fiscal-bugetară. Din punctul nostru de vedere, sunt multe industrii care simt în clipa de faţă mugurii unei crize, care nu este o criză cum a fost cea din 2009 importată, este o crize legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public.

Pe lângă planul de relansare economică, s-a discutat şi despre reforma administraţiei. Aici, reprezentanţii sindicatelor au criticat măsurile de reducere a cheltuielilor de personal, spunând că sistemul administraţiei publice este în prezent subdimensionat, iar media de vârsta angajaţilor este ridicată.

Dumitru Costin, liderul BNS: Am apreciat lucrurile pe care ministrul Attila Cseke le-a preluat deja. Proiectul de lege este ăla vechi de anul trecut, dar pe care s-au produs foarte multe alte mutaţii. Altele, pentru care insistăm, au fost alăturate.

Atât premierul Ilie Bolojan, cât şi ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, au precizat că propunerile făcute vor fi analizate şi, pe baza argumentelor, vor fi luate în calcul la definitivarea celor două pachete de măsuri.

Pachetul de legi urmează să fie adoptat de guvern săptămână viitoare, după care o să fie promovat prin angajarea răspundării în parlament. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)