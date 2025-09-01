Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » De astăzi se scumpesc rovinetele

De astăzi se scumpesc rovinetele

De astăzi se scumpesc rovinetele

Publicat de Andreea Drilea, 1 septembrie 2025, 06:38


De astăzi se scumpesc rovinetele potrivit companiei de drumuri.

Pentru o zi, în cazul unui autoturism, preţul rovinetei ajunge la 3,5 euro, cu un euro mai mult decât până acum.

În cazul celor cu valabilitate de 10 zile, o lună, 3 luni şi un an, preţul aproape se dublează.

De asemenea, se dublează şi amenzile pentru lipsa rovinetei, fiind cuprinse între 500 şi 1.000 de lei. 

Rovinetele achitate înainte de 1 septembrie sunt valabile până la data expirării.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Senatul şi Camera Deputaţilor încep astăzi a doua sesiune parlamentară a anului
Naţional luni, 1 septembrie 2025, 05:36

Senatul şi Camera Deputaţilor încep astăzi a doua sesiune parlamentară a anului

Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, cea de a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2025. Potrivit deciziilor publicate vineri în...

Senatul şi Camera Deputaţilor încep astăzi a doua sesiune parlamentară a anului
INHGA:Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Bistriţa-Năsăud, Suceava, Harghita şi Neamţ, până luni dimineaţa
Naţional duminică, 31 august 2025, 11:59

INHGA:Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Bistriţa-Năsăud, Suceava, Harghita şi Neamţ, până luni dimineaţa

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din...

INHGA:Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Bistriţa-Năsăud, Suceava, Harghita şi Neamţ, până luni dimineaţa
METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ în mai multe județe din țară
Naţional duminică, 31 august 2025, 10:20

METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ în mai multe județe din țară

COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 31-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textului; Zonele afectate : conform textului și...

METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ în mai multe județe din țară
Guvernul îşi va asuma luni răspunderea în Parlament pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de redresare a bugetului
Naţional duminică, 31 august 2025, 08:34

Guvernul îşi va asuma luni răspunderea în Parlament pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de redresare a bugetului

Cel de-al şaselea pachet de măsuri pentru redresarea bugetului, cel privind administraţia publică, singurul care nu a fost adoptat vineri de...

Guvernul îşi va asuma luni răspunderea în Parlament pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de redresare a bugetului
Naţional sâmbătă, 30 august 2025, 10:25

Bpr/Guvernul îşi asumă răspunderea în Parlament luni, de la ora 19:00, pe 5 proiecte din pachetul doi de reformă

Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19:00, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri de...

Bpr/Guvernul îşi asumă răspunderea în Parlament luni, de la ora 19:00, pe 5 proiecte din pachetul doi de reformă
Naţional sâmbătă, 30 august 2025, 10:22

METEO: Vreme caniculară dar și instabilitate atmosferică accentuată

MESAJ 1/3 Prognoză specială Interval de valabilitate: 30 august, interval orar 12 – 21 Vremea va fi călduroasă după-amiaza, în cea mai mare...

METEO: Vreme caniculară dar și instabilitate atmosferică accentuată
Naţional sâmbătă, 30 august 2025, 09:15

CNAS propune criterii pentru modificarea compensării medicamentelor, fără creşteri majore

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat vineri că a identificat şi a propus Ministerului Sănătăţii o serie de criterii...

CNAS propune criterii pentru modificarea compensării medicamentelor, fără creşteri majore
Naţional sâmbătă, 30 august 2025, 08:59

Ilie Bolojan: Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete; măsurile privind administraţia publică – discutate duminică

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că în şedinţa extraordinară a Guvernului de vineri au fost adoptate cinci dintre proiectele legislative...

Ilie Bolojan: Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete; măsurile privind administraţia publică – discutate duminică