De astăzi se scumpesc rovinetele

Publicat de Andreea Drilea, 1 septembrie 2025, 06:38



De astăzi se scumpesc rovinetele potrivit companiei de drumuri.

Pentru o zi, în cazul unui autoturism, preţul rovinetei ajunge la 3,5 euro, cu un euro mai mult decât până acum.

În cazul celor cu valabilitate de 10 zile, o lună, 3 luni şi un an, preţul aproape se dublează.

De asemenea, se dublează şi amenzile pentru lipsa rovinetei, fiind cuprinse între 500 şi 1.000 de lei.

Rovinetele achitate înainte de 1 septembrie sunt valabile până la data expirării.

