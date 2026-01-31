Ascultă Radio România Iași Live
Curtea de Apel Galaţi a condamnat-o la 28 de ani de închisoare pe mama care acum doi ani şi-a bătut repetat fetiţa

Publicat de Andreea Drilea, 31 ianuarie 2026, 08:52 / actualizat: 31 ianuarie 2026, 9:55

Curtea de Apel Galaţi a condamnat-o la 28 de ani de închisoare pe mama care acum doi ani şi-a bătut repetat fetiţa de 9 ani, provocându-i în final decesul.

Ancheta a scos la iveală şi faptul că femeia îşi tortura copiii, atât pe Alexandra, fetiţa care a murit, cât şi pe celelalte două surori ale ei de 7 şi 4 ani.

Comportamentul inuman al femeii era cunoscut şi de unchiul şi mătuşa copiilor, care locuiau în acelaşi apartament şi care au tăinuit faptele, motiv pentru care aceştia au primit, la rândul lor, condamnări de câte 18 ani de detenţie pentru complicitate la omor calificat.

Atât mama criminală, cât şi cele două rude ale sale au fost obligate, de asemenea, de instanţă să le plătească daune morale totale de 300.000 lei celor două surori ale Alexandrei, aflate acum în grija statului.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

