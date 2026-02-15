Ascultă Radio România Iași Live
Curtea Constituţională se întruneşte din nou pentru a discuta proiectul privind pensiile magistraţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 februarie 2026, 08:52 / actualizat: 15 februarie 2026, 9:58

Curtea Constituţională are programată săptămâna viitoare o nouă şedinţă în care pe agendă se află sesizarea privind pensiile magistraţilor.

A cincea amânare a avut ca argument o solicitare formulată de instanţa supremă, care consideră necesar un punct de vedere al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă modificările propuse de guvern respectă dreptul comunitar.

Miercuri, oficiali ai CCR au apreciat că la termenul stabilit pentru 18 februarie s-ar putea ajunge la o decizie privind contestarea proiectului de modificare a regulilor de pensionare a magistraţilor, dar este posibil şi ca judecătorii constituţionali să admită sesizarea instituţiei europene invocate.

Între timp, purtătoarea de cuvânt a executivului a estimat că este doar o chestiune de timp până când România va fi informată oficial că a pierdut tranşa de finanţare din PNRR în valoare de peste 230 de milioane de euro, care depindea de această reformă. (Rador/ FOTO facebook ccr.ro)

