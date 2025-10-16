Ascultă Radio România Iași Live
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a validat rezultatele alegerilor parlamentare

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 octombrie 2025, 16:17 / actualizat: 16 octombrie 2025, 17:33

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfăşurate pe 28 septembrie.

Respectiva hotărâre a fost luată în cadrul şedinţei, care a fost transmisă pe site-ul serviciului de presă al amintitei instanţe judecătoreşti.

„Se confirmă rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, desfăşurate pe data de 28 septembrie 2025. Se aprobă mandatele deputaţilor aleşi pe baza rezultatelor votului”, a dat citire hotărârii preşedintele Curţii Constituţionale, Domnica Manole. (Rador/ FOTO radiochisinau.md)

