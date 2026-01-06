Creştinii sărbătoresc astăzi Botezul Domnului

Creştinii sărbătoresc astăzi Botezul Domnului, zi ce poartă numele de Epifania sau, popular, Boboteaza.

Preoţii vor oficia în faţa bisericilor slujba de sfințire a apei, în amintirea botezului primit de Iisus Hristos în apele Iordanului.

La Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie va fi oficiată în două locuri distincte din incinta Ansamblului Mitropolitan, cu începere la ore diferite.

Sfințirea apei se va săvârşi la finalul Sfintei Liturghii în jurul orei 11:00, de către Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul.

Pentru sărbătoarea Bobotezei din acest an, au fost pregătite 20 de vase cu apă, a câte 500 de litri fiecare. Cei care vor dori să ia Agheasmă Mare de Bobotează vor trebui să se aşeze, întocmai ca şi în anii precedenţi, pe rândul care va fi coordonat cu sprijinul autorităţilor locale.

Despre semnificația sărbătorii de astăzi ne spune mai multe colegul nostru, Bogdan Neculau: ”Astăzi, pe 6 ianuarie, este sărbat Botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos în râul Iordan sau ”Boboteaza”, cum mai este numită sărbătoarea în popor. Ne spune Sfânta Evanghelie că atunci când Iisus a ieșit din apa Iordanului, cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a arătat în chip de porumbel, iar glasul Tatălui s-a auzit din ceruri: ”Acesta este fiul meu cel prea iubit, întru care am binevoit. De el să ascultați.” La finalul Sfintei Liturghii se săvârșește slujba de sfințire a apei, Aghiasma Mare, care este luată de credincioși la casele lor și păstrată la loc de cinste. Din Aghiasma Mare putem gusta timp de 8 zile până la Odovania Praznicului Bobotezei. În localitățile așezate pe malul unui râu, pe malul Dunării sau pe țărmul mării, se obișnuiește ca Ierahul sau preotul, cu ocazia slujbei care se face acum, să arunce o cruce de lemn în apa foarte rece, uneori chiar înghețată, după care sar tinerii pentru a o aduce înapoi. În Bucovina, preoții însoțiți de credincioși merg la apele mari, curgătoare, spre exemplu la Moldova, pentru a le sfinții, conform tradiției poporului român, care spune că Boboteaza este și o sărbătoare dedicată purificării naturii și a apelor, în mod deosebit de forțele răului.”

Radio Iași va transmite pe rând, slujbele de Bobotează de la Catedrala Episcopală Romano-Catolică și de la Catedrala Mitropolitană din Iași, de la ora 8:00, respectiv de la ora 10:00, imediat după știri.

Radio Iași/FOTO Doxologia