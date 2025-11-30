Ascultă Radio România Iași Live
Creştinii îl celebrează pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 noiembrie 2025, 10:27

Creştinii îl celebrează astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României.

Aproape un milion de români îşi sărbătoresc onomastica.

Conform tradiţiei, Sfântul Andrei este singurul apostol care a ajuns pe teritoriul ţării noastre, în Dobrogea, unde a întemeiat primele comunităţi creştine.

Sfântul Andrei este şi ocrotitorul Catedralei Naţionale, care va fi redeschisă astăzi pentru oficierea liturghiei. Şi mâine va fi oficiată o slujbă cu prilejul Zilei Naţionale, iar ulterior lăcaşul va rămâne deschis pentru pelerini până la ora 19:00. Şi a doua zi, marţi, Catedrala va putea fi vizitată între orele 11:00 şi 19:00, urmând ca în perioada 3-23 decembrie să fie închisă pentru continuarea lucrărilor interioare. (Rador)

