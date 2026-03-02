Ascultă Radio România Iași Live
Creştere de 25% a preţului gazelor în Europa în contextul crizei iraniene

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 10:15

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, transmite Bloomberg.

Cotaţiile futures de referinţă au crescut cu până la 25%, cea mai mare creştere înregistrată după luna august 2023, în condiţiile în care traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit în weekend. Această strâmtoare este o rută cheie pentru transportul energiei, având în vedere că pe aici trec aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate.

În jurul orei 8:04, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale afişau o creştere de 20%, până la 38,44 euro pentru un Megawatt-oră (MWh).

Criza iraniană riscă să fie cel mai grav şoc pentru piaţa gazelor de la invazia rusească în Ucraina, acum patru ani, care a dat peste cap comerţul global cu energie. Chiar dacă ţările asiatice cumpără cea mai mare parte a gazelor lichefiate transportate din Orientul Mijlociu, orice perturbare ar creşte concurenţa pentru aprovizionare, împingând în sus preţurile la nivel mondial, inclusiv în Europa.

Potrivit analiştilor, Europa este deosebit de expusă. Rezervele sale de gaze sunt neobişnuit de scăzute, iar regiunea trebuie să importe volume mari de gaze lichefiate în această vară pentru a-şi reumple depozitele înainte de iarna viitoare. Dacă transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz ar fi oprit timp de o lună, preţurile europene la gaze s-ar putea dubla, avertizează analiştii de la Goldman Sachs Group Inc.

Iranul a declarat că nu intenţionează să închidă Strâmtoarea Ormuz, însă navele au început să evite strâmtoarea aproape imediat ce a început conflictul, sâmbătă. Qatarul a anunţat şi el o suspendare temporară a navigaţiei maritime. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

