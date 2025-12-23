Crăciunul la Catedrala Romano-Catolică din Iaşi

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 decembrie 2025, 12:39

Naşterea Domnului nostru Isus Cristos este evenimentul care a avut loc acum două mii de ani, când, într-o noapte, păstorii au auzit vestea: „Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor” (Lc 2,11).

În Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi, Sfânta Liturghie din noaptea de Crăciun (24 decembrie 2025), prezidată de Preasfinţitul Iosif Păuleţ, va începe la ora 22.00.

Solemnitatea Naşterii Domnului nostru Isus Cristos se va celebra la Iaşi la ora 22.00. Sfânta Liturghie va fi prezidată de păstorul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi, PS Iosif Păuleţ, alături de care vor concelebra preoţi care slujesc în oraşul Iaşi. Cântarea liturgică din noaptea şi din ziua de Crăciun va fi susţinută de Corul Mare al catedralei.

În ziua de Crăciun (25 decembrie), PS Iosif Păuleţ va celebra în catedrală la ora 11.00. În aceeaşi zi vor mai fi Liturghii la orele: 8.00, 9.15 (pentru copii), 16.00 (pentru tineri) şi 18.00.

A doua zi, Sfântul Ştefan, primul martir (26 decembrie), şi a treia zi, Sfântul Ioan, apostol şi evanghelist (27 decembrie), Liturghiile vor fi la orele: 8.00, 11.00 şi 18.00.

Duminică, 28 decembrie 2025, se va celebra Sfânta Liturghie din sărbătoarea „Sfintei Familii, Isus, Maria şi Iosif”. Va celebra PS Iosif Păuleţ.

Cu ocazia solemnităţii Naşterii Domnului, episcopul de Iaşi a adresat o scrisoare pastorală, semnând-o sugestiv: „Să primim pacea pe care Pruncul Isus o aduce în lume”, amintind că, „Gloria lui Dumnezeu este Fiul său, care a coborât pe pământ. Gloria lui Dumnezeu este Pruncuşorul Isus care a venit în lume, pentru ca noi să avem viaţă din belşug (cf. In 10,10) şi să fim mântuiţi”. Citându-l pe Sfântul Augustin dintr-o meditaţie asupra Crăciunului, Preasfinţitul ne aminteşte anul acesta că „Gloria lui Dumnezeu este iubirea cu care Pruncul Isus vrea să îmbrăţişeze omenirea toată. Gloria lui Dumnezeu nu se manifestă prin fală şi dominare, ci prin iubire şi bunătate. Această iubire a Pruncului Isus doreşte să atingă toate inimile, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de căldura şi blândeţea sa”.

Textul integral al scrisorii pastorale poate fi citit pe site-ul Episcopiei de Iaşi (www.ercis.ro): PS Iosif Păuleţ: Scrisoare pastorală de Crăciun 2025: „Să primim pacea pe care Pruncul Isus o aduce în lume”. Totodată, aici poate fi găsită şi o variantă audio.

În aceste zile premergătoare Crăciunului credincioşii au fost chemaţi să se pregătească sufleteşte, să se spovedească, să se împace cu Dumnezeu şi să ia hotărâri bune pentru viaţa lor. Preoţii i-au vizitat pe bolnavii care nu pot veni la Liturghie.

În scop educativ şi pedagogic, naşterea lui Isus este reprezentată în catedrală prin aşa-numitul „presepiu” (pruncul, Iosif, Maria, păstorii, magii, animalele). Pentru aceasta s-au folosit statui şi diferite materiale. Obiceiul îşi are rădăcinile în anul 1223, când Sfântul Francisc din Assisi a vorbit cu un prieten din Greccio (Italia) să-i dea voie să facă într-o mică peşteră de pe terenul său o scenă cu naşterea lui Isus, aşa cum a fost la Betleem. Acesta a adus la locul ales un bou, un măgăruş, câteva oiţe şi o ieslişoară în care a aşezat un copilaş din lemn. În noaptea de Crăciun, Sfântul Francisc, însoţit de mulţi prieteni şi de săteni, a venit la presepiu pentru a sărbători Naşterea lui Isus, prin celebrarea Sfintei Liturghii. Cei prezenţi au lăcrimat de bucurie când Francisc citea evanghelia. Acest mod de a sărbători Crăciunul a fost reluat şi în anii următori şi se păstrează şi astăzi.

Un alt simbol al Crăciunului este bradul care îl reprezintă pe Isus Cristos, cel care este veşnic viu. În acelaşi timp, aminteşte de pomul paradisului, principiul vieţii şi al cunoaşterii. Pomul (bradul) împodobit reprezintă lumea cerească, acea lume nouă care a început să ia naştere o dată cu venirea lui Isus Cristos, Mesia.

Liturghiile, colindele, Fecioara cu pruncul, păstorii, îngerii şi magii îi invită pe toţi să nu uite că în viaţa în care se naşte Cristos e din nou Crăciunul, e din nou bucurie şi pace. (Comunicat Catedrala Romano-Catolică din Iaşi/ FOTO ercis.ro)