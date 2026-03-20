COTAR: Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 martie 2026, 18:17

Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor, afirmă Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România.

Acest lucru este necesar pentru a evita „falimentele în lanţ, valul de şomeri şi foametea” – se arată în comunicatul COTAR.

Confederaţia susţine că suma agreată după negocierile cu executivul pentru subvenţionarea motorinei pentru transportatori este mult prea mică şi nu va acoperi pierderile. În acest context, COTAR solicită măsuri de urgenţă din partea autorităţilor pentru „salvarea economiei de la o criză fără precedent”. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)