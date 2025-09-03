Continuă protestele angajaţilor din învăţământ care s-au adunat în Piaţa Victoriei din Capitală

Ascultă Radio România Iași Live
3 septembrie 2025

Continuă protestele angajaţilor din învăţământ care s-au adunat, acum, în Piaţa Victoriei din Capitală.

Anterior, aceştia au pichetat pentru a 22- a zi, sediul Ministerului Educaţiei şi au protestat în mai multe oraşe din ţară.

Liderii de sindicat au anunţat că profesorii vor boicota începutul de an şcolar, nemulţumiţi între altele de majorarea normei didactice, creşterea numărului de elevi dintr-o clasă şi comasarea şcolilor:

-: Protestăm cu toţii aici, împotriva măsurilor abuzive ale acestei Legi 141, pentru că înseamnă distrugerea sistemului de învăţământ. Nu este vorba de cele două ore în plus, putea să ne ceară, foarte frumos să facem două ore în voluntariat, nu să amestecăm catedrele, nu să fie obligaţi colegii noştri să predea materii pentru care nu s-au pregătit, nu să comasezi unităţi şcolare şi nici să comasezi clase de elevi.

-: Nu este vorba despre salarii, este vorba despre demnitatea noastră ca dascăli. Ne-am luptat atâţia ani să micşorăm efectivele de copii, nu poate o educatoare să stea cu 30 ceva de copii la o grupă.

-: S-au rupt catedre, am ajuns să fim la şcoală ca la piaţă, să ne completăm catedra.

Şi la Focşani, cadrele didactice au ieşit în stradă şi au cerut demisia ministrului educaţiei, Daniel David. Preşedintele Cartel Alfa, filiala Vrancea, Emil Răvoiu, a declarat că nemulţumirile profesorilor vizează şi alte măsuri de reformă anunţate de minister:

Emil Răvoiu: Vrem să arătăm că din toate judeţele ţării, avem colegi nemulţumiţi faţă de măsurile pe care le-au luat, cele de austeritate. Ne îngrijorează faptul că în viitor vor fi luate alte măsuri, cele de reformă, aşa cum a prevăzut ministrul, dar dăm doar câteva exemple: planurile cadru care la liceu deja vor intra în vigoare peste un an de zile, vor urma planurile cadru la gimnaziu şi învăţământul primar. O altă temere a noastră este regândirea titularizării din sistemul de educaţie.

Pe de altă parte, ministrul Educaţiei şi-a exprimat încrederea că elevii vor fi primiţi luni, 8 septembrie, în şcoli, chiar dacă în unele unităţi ar putea apărea forme de boicot. El le-a cerut directorilor să-i informeze pe părinţi dacă vor fi organizate sau nu festivităţi de primire a elevilor. (Rador/ FOTO Diana Surdu)

