Consiliul Politic Naţional al PSD s-a reunit pentru a discuta despre rezultatul primului tur al alegerilor prezidenţiale

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2025, 17:10

Consiliul Politic Naţional al PSD s-a reunit pentru a discuta despre rezultatul primului tur al alegerilor prezidenţiale, în urma căruia candidatul comun al coaliţiei, Crin Antonescu, nu a reuşit să intre în turul doi. Se va discuta inclusiv despre ieşirea PSD din coaliţia de la guvernare şi demisia premierului Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: S-a constituit o coaliţie de guvernare care are şi majoritate în Parlamentul României, cu două obiective. Primul obiectiv: de a crea un guvern cu un prim-ministru din partea Partidului Social Democrat, pentru că Partidul Social Democrat a fost pe primul loc. Colegii m-au propus pe mine. Şi al doilea obiectiv: de a avea un candidat comun pentru funcţia de preşedinte al României. Unul dintre cele două obiective nu a fost dus la îndeplinire, acela de a avea un candidat comun care să devină preşedintele României. Domnul Crin Antonescu, candidatul comun al coaliţiei, nu a intrat în turul doi. În consecinţă, acordul coaliţiei nu a fost îndeplinit decât parţial. Normal, astăzi, după ce am văzut votul românilor şi faptul că această coaliţie nu şi-a îndeplinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei ca Partidul Social Democrat să iasă din această coaliţie. Dacă colegii mei vor vota să ieşim din coaliţie, normal că eu, prim-ministrul coaliţiei, am să îmi depun demisia, tot astăzi, la preşedintele interimar al României. (Rador/ FOTO gov.ro)