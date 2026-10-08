Concluziile negocierilor de astăzi pentru formarea unui nou Guvern

Premierul desemnat consideră că are şanse să obţină susţinerea necesară pentru învestirea unui nou guvern, la finalul primei zile de discuţii cu reprezentanţi ai partidelor din fosta coaliţie.

Luca Niculescu s-a întâlnit astăzi cu conducerile PSD, PNL şi UDMR şi, în ciuda faptului că există încă poziţii divergente, s-a arătat încrezător că negocierile pot duce la deblocarea situaţiei politice actuale.

Obiectivele imediate sunt rectificarea bugetară, creionarea bugetului pentru 2027, dar şi respectarea angajamentelor asumate de România privind traiectoria fiscală. Luca Niculescu a adăugat că este nevoie de o mai bună colectare la bugetul de stat, protejarea populaţiei împotriva creşterii preţurilor în sectorul energetic şi finalizarea procesului de aderare la OCDE.

Luca Niculescu: Scopul meu este crearea unui guvern funcţional, competent, care să aibă o majoritate, care să-i asigure nu numai trecerea în Parlament, ci după aceea şi buna funcţionare.

Discuţii constructive, axate pe componenta economică şi pe cea politică, a afirmat liderul PSD, Sorin Grindeanu. El a precizat că un cabinet Niculescu va fi susţinut de social-democraţi cu condiţia schimbării viziunii economice şi o reconfigurare macroeconomică majoră.

Sorin Grindeanu: Ne dorim o majoritate asumată, nu ne interesează funcţiile. Fac un apel în special la PNL şi UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorităţi transparente.

Varianta unui guvern tehnocrat nu este însă o soluţie pe care PSD să o susţină, a mai precizat liderul Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, după întâlnirea cu Luca Niculescu, preşedintele liberal, Ilie Bolojan, arăta că PNL va merge în opoziţie dacă social-democraţii intră în cabinet, dar a precizat că formaţiunea sa este deschisă pentru acordarea unui vot de învestitură.

Ilie Bolojan: PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, să acţioneze pentru a rezolva urgenţele bugetare actuale, asigurarea bunei funcţionări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor în aşa fel încât să ne încadrăm în ţinte.

A treia întrevedere a premierului desemnat a fost cu cei de la UDMR, care au pledat din nou pentru reluarea colaborării dintre PSD şi PNL, ca fiind soluţia pentru formarea unei majorităţi.

Antal Árpád, primarul UDMR de la Sfântu Gheorghe: Ne-am dori refacerea fostei coaliţii şi nu vom vota un guvern alături de AUR şi S.O.S. Nu insistăm să participăm la guvernare, nu excludem acest lucru dacă şi colegii din PNL, de exemplu, ar decide să revină.

Luca Niculescu a anunţat că săptămâna viitoare consultările cu partidele vor continua, luni, cu USR şi Grupul Minorităţilor Naţionale, dar şi cu alte formaţiuni parlamentare.

Luca Niculescu trebuie să depună până joia viitoare la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri propuşi.

(RADOR/FOTO – pagina de Facebook a Guvernului României)