(AUDIO) Campania Națională Antidrog „Conștient, nu dependent”, la Piatra Neamț



Campania Națională Antidrog „Conștient, nu dependent” a ajuns astăzi la Piatra Neamț.

Aproximativ 600 de elevi au putut lua contact cu autoritățile din domeniu, pentru a se informa despre riscurile utilizării substanțelor psihoactive, cum poate fi aceasta prevenită și cum să nu se lase copleșiți de presiunea anturajului într-un astfel de context.

Sesiunile de ateliere educative au fost dedicate inclusiv părinților și profesorilor, pentru ca aceștia să poată recunoaște rapid semnalele de alarmă, în cazul copiilor care au început să utilizeze diverse tipuri de droguri.

Expertul antidrog, Cătălin Țone:

(Radio Iași, Gianina Buftea)