Compozitorul și pianistul de jazz Mircea Tiberian a încetat din viață la vârsta de 70 de ani

Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2025, 15:14 / actualizat: 19 octombrie 2025, 8:16

Pianistul român Mircea Tiberian a decedat la Galati, fiind găsit sâmbătă fără viață, în camera de hotel în care era cazat. Mircea Tiberian a susținut, vineri seara, un concert la Galați, cu „Nicolas Simion Quartet”, eveniment desfășurat la Jazz Society Club din Galați.

Din păcate, după ce aseară a ajuns în camera de hotel în care se cazase, dimineața pianistul nu a mai coborât la micul dejun, moment în care colegii săi s-au alertat, ulterior trupul acestuia fiind găsit fără viață.

Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Galați, „la data de 18 octombrie 2025, ora 10:45, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi cu privire la faptul că într-o cameră de la un hotel din municipiul Galaţi se află o persoană de sex masculin decedată”.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, mai anunță polițiștii.

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România deplânge dispariția celebrului muzician, după cinci decenii de carieră.

Rador/FOTO arhivă Agerpres

