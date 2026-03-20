Cod Galben de intensificări ale vântului în mai multe regiunii ale României

Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

În intervalul menționat, în județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București și vestul județelor Ialomița și Călărași vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h. În Carpații de Curbură rafalele vor fi de 65…75 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).