Cod Galben de intensificări ale vântului în mai multe regiunii ale României

Cod Galben de intensificări ale vântului în mai multe regiunii ale României

Publicat de Andreea Drilea, 20 martie 2026, 10:30

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 20-03-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : intensificări ale vântului
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 20 martie, ora 10:00 – 22 martie, ora 18:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului

         În intervalul menționat, temporar, în special pe parcursul zilelor în jumătatea de est a țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…70 km/h.

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 20 martie, ora 10:00 – 20 martie, ora 18:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei

         În intervalul menționat, în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h. În Carpații de Curbură rafalele vor fi de 70…80 km/h.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 20-03-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 21 martie, ora 10:00 – 21 martie, ora 18:00
Zonele afectate : județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București și vestul județelor Ialomița și Călărași
Fenomene : intensificări ale vântului
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 21 martie, ora 10:00 – 21 martie, ora 18:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București și vestul județelor Ialomița și Călărași

         În intervalul menționat, în județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București și vestul județelor Ialomița și Călărași vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h. În Carpații de Curbură rafalele vor fi de 65…75 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

